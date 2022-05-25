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對警懷恨在心 華男砸壞3輛巡邏車

記者顏潔恩／紐約報導
民安隊巡邏車日前遭一名華男惡意砸壞。(視頻截圖)
民安隊巡邏車日前遭一名華男惡意砸壞。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)8大道華社今年以來發生多起車輛被砸案件，當地的布碌崙亞裔民安隊三輛巡邏車日前也遭殃，前後左右的車窗都全部被砸壞；警方通過線索調查，目前已拘捕一名涉案華男，曾因涉及家庭暴力被警方逮捕，疑似懷恨在心，案發當日也砸壞了多輛警車及私家車。

民安隊隊長柳寶枝24日指出，三輛被砸的巡邏車停泊在7、8大道交57街的總部外頭，23日下午2時左右，隊員來到現場警覺車窗被人惡意破壞，第一時間檢查監控錄像，發現砸窗者是一名華裔男子；他們將證據提供給警方，在配合警員調查時，發現幾乎同一時間，位於日落公園4大道交42街的72分局多輛警車、以及7、8大道55街至58街的私家車也同樣被毀。

警方循著民安隊的線索，成功鎖定嫌犯，一名曾因涉及家庭暴力被捕的30多歲福建籍男子，並直接前往其位於6大道交58街的住處逮捕他；消息指出，警員抵達現場時，華男還不肯就範，伸手掐住一名警員的脖子襲警，過程中也再次破壞停在家門前的警車，一番扭打後終於將他制伏。

警方表示，該名男子患有嚴重毒癮，在此之前曾被捕，他向妻子討錢購買毒品被拒，因而拿起菜刀威脅她；警方因此懷疑華男是心存不甘，而向警方、以及與72分局交情甚好的民安隊進行報復，並在22日開始砸車窗行動，華男已送往布碌崙刑事法庭過堂，將面臨刑事控罪。

自4月起，布魯克林8大道連發多起車輛車窗被砸案件，其中一日在一條偏僻街道有14輛轎車全被砸；儘管沒有財物失竊，但車主需重修車子，也蒙受不小損失，也引起當地居民對治安狀況的擔憂。

柳寶枝表示，這起案件與之前的隨機砸窗案件無關聯，嫌犯對執法人員抱有惡意才下手；目前三輛巡邏車已進廠維修，花費約4800元，而夜間的訓練工作也會照常進行、不會受到影響，居民大可放心。

民安隊巡邏車日前遭一名華男惡意砸壞。(視頻截圖)
民安隊巡邏車日前遭一名華男惡意砸壞。(視頻截圖)

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