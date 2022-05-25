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德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

州眾議會通過 地鐵站須裝監控攝像機

記者胡聲橋／紐約報導
州眾議會通過法案，規定所有地鐵站必須安裝監控攝像機。(記者胡聲橋/攝影)
州眾議會通過法案，規定所有地鐵站必須安裝監控攝像機。(記者胡聲橋/攝影)

州眾議會日前通過法案，要求大都會運輸署(MTA)必須在所有地鐵站安裝監控攝像機。該法案還擴大授權，以便在地鐵系統中使用更多監控技術；如果該法案最終成為法律，將有利於MTA增加監控設備和技術。

MTA發言人明頓(Tim Minton)表示，目前MTA在所有472個地鐵站已安裝了攝像頭，所以MTA已經符合該法案的規定；今年晚些時候，MTA還將再增加數千個攝像頭；在整個地鐵系統增加攝像頭，力爭無死角，為調查犯罪和抓捕嫌犯提供重要支持。

該法案名為「塞德里克法」(Sedrick's Law)，是為了紀念2019年在布碌崙(布魯克林)一個地鐵站被地鐵撞死的塞德里克(Sedrick Simon)，塞德里克當時所處的地鐵站台沒有攝像頭；事發三年後，塞德里克究竟如何掉入鐵軌依然是未解之謎。

布碌崙民主黨主席，州眾議員赫爾梅林(Rodneyse Bichotte Hermelyn)2020年首次提案，4月12日布碌崙槍擊案造成包括多名華裔在內的10人中槍、19人受傷後，赫爾梅林試圖重新通過該法案；22日，48歲的西語裔男子安立奎(Daniel Enriquez)在Q線地鐵上遭槍擊身亡；一天之後，州眾議會通過了該議案。

塞德里克的姐姐穆罕默德(Jennifer Muhammad)聽說州眾議會通過該法案後表示，她終於等到了這一天，她弟弟沒有白死；她希望接下來州參議會將通過該法案，並由州長霍楚(Kathy Hochul) 簽署成為法律。

赫爾梅林23日在州眾議會的發言中稱，使地鐵變得更安全是每個紐約人都可以支持的，她強調該法案獲得了兩黨支持。

警方的數據顯示，紐約市捷運系統的重罪攻擊案件在2月和3月間激增了50%以上，是市警總局從11個月前開始地鐵巡邏以來最多的。

州眾議會通過法案，規定所有地鐵站必須安裝監控攝像機。(記者胡聲橋/攝影)
州眾議會通過法案，規定所有地鐵站必須安裝監控攝像機。(記者胡聲橋/攝影)

地鐵站 MTA 布碌崙

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