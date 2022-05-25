紐約客談／地鐵監控充分發揮作用 很難嗎?

今年以來，隨著地鐵系統內重罪攻擊案的激增，民眾都非常希望地鐵監控錄像能幫助警方盡快鎖定嫌疑人；但在4月12日布碌崙(布魯克林)槍擊 案和5月22日Q線列車槍擊案中，監控錄影都沒有充分發揮作用。

在N線地鐵槍擊案中，嫌犯在36街站從N線換乘R線，然後在25街站逃離地鐵，但這兩個地鐵站 的監控錄像居然沒有捕捉到任何影像，直接導致抓捕嫌犯的行動被延誤；大都會運輸署(MTA )主席利博(Janno Lieber)後來解釋說，25街站的風扇問題影響到監控錄像，正好在槍擊案發生當日監控錄像失靈了；25街站和36街車站的站台上根本沒有攝像頭；利博說，在任何時候，MTA的攝像機都有1%是不工作的，這事純屬巧合。

也許真有那麼湊巧的事，但人們也可以問，是不是地鐵監控攝像機的使用和維護也存在一定問題呢？按照利博的說法，維修工人4月7日就發現風扇有問題，但直到4月12日還沒有修好電扇，這是不是有點缺乏效率？

22日Q線地鐵槍擊案發生後，雖然出站口的錄像捕捉住了兇嫌的影像，但非常模糊不清，最後兇嫌在案發兩天後的24日才投案被捕。

MTA表示，因為地鐵在深深的地下運行，監控系統要有連續的信號非常難；MTA還說，給每個地鐵車廂裝攝像頭，造價太高。

但不管怎麼說，MTA正在實施攝像頭安全計畫，今年下半年會再安裝數千個攝像頭，覆蓋範圍勢必更廣；州眾議會日前通過法案，要求所有地鐵站都安裝監控系統，而且可以使用更多監控技術。這都是在向正確的方向邁進。

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