社區心理治療試點 顯利街在列

紐約市啟動社區心理治療試點項目，下東城顯利街社區服務中心為其一，圖為市衛生局長瓦桑。(記者張晨/攝影)

紐約市 衛生局與市長社區心理健康 辦公室(Mayor's Office of Community Mental Health)，24日在臨近曼哈頓 華埠的下東城「顯利街社區服務中心」(Henry Street Settlement)，宣布啟動以社區心理治療試點項目「連接」(CONNECT)，重點著眼於彌補個人和精神衛生系統之間的差距，以社區為中心，關注與護理精神心理疾病人群，顯利街社區服務中心為其一。

根據市衛生局去年進行的調查，紐約客正在經歷，焦慮、抑鬱和經濟壓力；四分之一的人患有焦慮症，在過去十年，24歲以下年輕人的自殺率增加了30%；紐約市更有26%的亞裔中學生也「認真考慮過自殺」，比白人、非洲裔和西語裔的同齡人都要多。

市衛生局局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，該項目已經在布朗士、曼哈頓以及布碌崙(布魯克林)的高需求社區確定了九個診所，目前正在接受轉診；全面啟動後，將可服務多達900名新患者。

瓦桑指出，診所還會根據社區需要，與現有的服務機構建立聯繫，進行法律、就業、住房援助、或食品分發等；以社區為單位，減少了需要幫助的人和精神衛生系統之間的距離。

副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)表示，精神健康直接影響到了犯罪以及住房的穩定，該項目解決了社區內衛生資源不公平的現象，每個診所都有全職的社區聯絡員，並確定患者行為健康的優先等級和解決方案，提供全天、無預約的服務，為涉及法律問題的人轉診、住院，以及獲得其他救助。

「顯利街社區服務中心」主任葛薩(David Garza)表示，服務中心是下東城長期提供心理健康護理的機構，疫情對低收入群體造成了嚴重打擊，項目可以將他們與高效、可用的資源聯繫起來，「也給了我們機會去接觸下東城那些非常需要精神醫療幫扶的居民。」