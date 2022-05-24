不滿遊樂場變停車場 曼哈頓華埠兩橋居民抗議

曼哈頓下東城兩橋社區多個社區組織23日舉行示威，抗議開發商擬將社區兒童遊樂場和籃球場改造成停車場的計畫。（記者和釗宇／攝影）

曼哈頓下東城兩橋社區多個社區組織23日舉行示威，抗議開發商擬將社區公園改造成停車場的計畫；示威組織者表示，開發商在未知會社區的情況下就突然公布改建計畫，原擬23日就將開工，但經民選官員協調，目前該計畫暫時中止，將進行環境評估，但社區將繼續抗爭，力爭保留遊樂場。

影音來源：記者和釗宇

亞裔 反暴力聯盟(CAAAV)旗下的亞裔社區組織(Organizing Asian Communities)的沈悅欣介紹，目前羅格斯路(Rutgers Slip)的遊樂場和籃球場為地產商Related Companies所有，自1979年以來就一直作為社區娛樂場所，對長者和兒童非常重要；但是開發商Chetrit在周邊的豪宅項目未規畫停車場，就企圖拆除遊樂場，改建停車場。

華裔居民容蘭表示，近年來社區許多地皮賣給開發商建豪華公寓，將導致社區租金、物價上漲。（記者和釗宇／攝影）

沈悅欣說，開發商對此是蓄謀已久，但是直到上周末才了解此事，而且開發商原計畫23日早就動工拆除，開發商在此之前從未與社區商議；隨後，州眾議員 牛毓琳、國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市議員馬泰(Chris Marte)等緊急組織樓宇局、開發商和社區開會，反應社區訴求，最終樓宇局同意暫停拆除項目。

曼哈頓下東城兩橋社區多個社區組織23日舉行示威，抗議開發商擬將社區兒童遊樂場和籃球場改造成停車場的計畫。（記者和釗宇／攝影）

她表示，接下來開發商可能會更認真地應對此事，包括進行環境評估等流程，但社區的訴求仍然是保留遊樂場，要求開發商另尋他處建停車場，「因為遊樂場和籃球場對老年人和兒童休閒非常重要。」

曼哈頓下東城兩橋社區多個社區組織23日舉行示威，抗議開發商擬將社區兒童遊樂場和籃球場改造成停車場的計畫。（記者和釗宇／攝影）

在周邊社區居住了26年的華裔 長者劉淑貞說，「我家有很多正在讀書的孩子，不希望這個公園被拆除；孩子還很小，還要成長，如果公園被拆除，孩子就沒了玩耍的地方，我們老人也需要這些公園休閒；希望我們能團結起來，保留這個公園。」

劉淑貞說，希望社區能團結起來，保留公園。（記者和釗宇／攝影）

華裔居民容蘭表示，周邊社區多為政府樓，低收入居民居多，「但是近年來許多地皮賣給開發商建豪華公寓，這就會導致社區租金、物價上漲，大家的生活將變得艱難。」