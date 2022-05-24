我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

不滿遊樂場變停車場 曼哈頓華埠兩橋居民抗議

記者和釗宇／紐約報導
曼哈頓下東城兩橋社區多個社區組織23日舉行示威，抗議開發商擬將社區兒童遊樂場和籃球場改造成停車場的計畫。（記者和釗宇／攝影）
曼哈頓下東城兩橋社區多個社區組織23日舉行示威，抗議開發商擬將社區兒童遊樂場和籃球場改造成停車場的計畫。（記者和釗宇／攝影）

曼哈頓下東城兩橋社區多個社區組織23日舉行示威，抗議開發商擬將社區公園改造成停車場的計畫；示威組織者表示，開發商在未知會社區的情況下就突然公布改建計畫，原擬23日就將開工，但經民選官員協調，目前該計畫暫時中止，將進行環境評估，但社區將繼續抗爭，力爭保留遊樂場。

影音來源：記者和釗宇

亞裔反暴力聯盟(CAAAV)旗下的亞裔社區組織(Organizing Asian Communities)的沈悅欣介紹，目前羅格斯路(Rutgers Slip)的遊樂場和籃球場為地產商Related Companies所有，自1979年以來就一直作為社區娛樂場所，對長者和兒童非常重要；但是開發商Chetrit在周邊的豪宅項目未規畫停車場，就企圖拆除遊樂場，改建停車場。

華裔居民容蘭表示，近年來社區許多地皮賣給開發商建豪華公寓，將導致社區租金、物價上...
華裔居民容蘭表示，近年來社區許多地皮賣給開發商建豪華公寓，將導致社區租金、物價上漲。（記者和釗宇／攝影）

沈悅欣說，開發商對此是蓄謀已久，但是直到上周末才了解此事，而且開發商原計畫23日早就動工拆除，開發商在此之前從未與社區商議；隨後，州眾議員牛毓琳、國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市議員馬泰(Chris Marte)等緊急組織樓宇局、開發商和社區開會，反應社區訴求，最終樓宇局同意暫停拆除項目。

曼哈頓下東城兩橋社區多個社區組織23日舉行示威，抗議開發商擬將社區兒童遊樂場和籃...
曼哈頓下東城兩橋社區多個社區組織23日舉行示威，抗議開發商擬將社區兒童遊樂場和籃球場改造成停車場的計畫。（記者和釗宇／攝影）

她表示，接下來開發商可能會更認真地應對此事，包括進行環境評估等流程，但社區的訴求仍然是保留遊樂場，要求開發商另尋他處建停車場，「因為遊樂場和籃球場對老年人和兒童休閒非常重要。」

曼哈頓下東城兩橋社區多個社區組織23日舉行示威，抗議開發商擬將社區兒童遊樂場和籃...
曼哈頓下東城兩橋社區多個社區組織23日舉行示威，抗議開發商擬將社區兒童遊樂場和籃球場改造成停車場的計畫。（記者和釗宇／攝影）

在周邊社區居住了26年的華裔長者劉淑貞說，「我家有很多正在讀書的孩子，不希望這個公園被拆除；孩子還很小，還要成長，如果公園被拆除，孩子就沒了玩耍的地方，我們老人也需要這些公園休閒；希望我們能團結起來，保留這個公園。」

劉淑貞說，希望社區能團結起來，保留公園。（記者和釗宇／攝影）
劉淑貞說，希望社區能團結起來，保留公園。（記者和釗宇／攝影）

華裔居民容蘭表示，周邊社區多為政府樓，低收入居民居多，「但是近年來許多地皮賣給開發商建豪華公寓，這就會導致社區租金、物價上漲，大家的生活將變得艱難。」

亞裔 眾議員 華裔

上一則

數學科學表現優 史島華生范勞拉 獲彼得里茲優越學生獎

下一則

自認布碌崙拜登 亞當斯想選總統

延伸閱讀

舊金山同志大遊行禁穿警察制服 警消退出抗議

舊金山同志大遊行禁穿警察制服 警消退出抗議
曼哈頓華埠Q線地鐵槍案 警公布嫌犯照片

曼哈頓華埠Q線地鐵槍案 警公布嫌犯照片
紐約布魯克林華社 培訓班防仇恨攻擊

紐約布魯克林華社 培訓班防仇恨攻擊

紐約市議長歐德思市情咨文 籲增健保、心理健康投資

紐約市議長歐德思市情咨文 籲增健保、心理健康投資
上海解封？居委會不發出門證 高檔小區居民破門抗議

上海解封？居委會不發出門證 高檔小區居民破門抗議

熱門新聞

23歲的華女黃妮可。記者張晨/翻拍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

2022-05-20 15:08
法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

2022-05-22 15:39
一名華裔女子在法拉盛公寓跳樓身亡，圖為事發地點。(取自谷歌地圖)

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

2022-05-19 17:32
帕瑞拉和其女伴黃妮可在布朗士被人射殺後在車內焚屍。(取自Genesee社區大學官網)

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

2022-05-19 16:12
4嫌犯17日下午在皇后區一個地鐵站搶劫乘務員。(市警局提供)

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

2022-05-18 13:16
紐約Q線地鐵。示意圖。(Getty Images)

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案

2022-05-22 15:05

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入