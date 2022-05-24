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紐約客談╱疏離華社 亞平會忘記初衷

紐約客談

法拉盛社區各界再度同仇敵愾、反對39大道遊民所建案的時刻，亞洲人平等會「適時」推出「法拉盛家庭與兒童過渡住房」的下一步規畫，新聞稿洋洋灑灑2200多字，描繪了「玉蘭花園」的「美好願景」，但核心內容只有11個字：「39大道工程計畫必須重啟」。

亞洲人平等會，如果顧名思義，難道不應該是為了亞裔的利益而拚力抗爭的社區機構嗎？幾十年前的早期創辦者在街頭奔走呼號為民請命的老照片，至今還刻在許多老華僑的記憶裡；可是近幾年卻走到了華人社區的對立面，如今他們所爭的平等，恐怕是遊民橫行的平等和社區犯罪率的平等吧。

遊民所也好、玉蘭花園也罷，無論名稱如何，都換湯不換藥，改變不了要在法拉盛建造遊民收容所的事實；而亞平等會口口聲聲說與社區進行的溝通，明明是四面楚歌、飽受撻伐，卻硬是營造成一片祥和、歌舞生平。睜眼說瞎話的本事，真是爐火純青了。

6萬多民眾連署簽名反對法拉盛遊民所，都改變不了亞平會和市府當局一意孤行、強推建案的決心，仿佛越是老百姓反對的事情，市府就偏要去做，這既是想證明他們的官威不容草民挑戰，也是視華人社區如糞土的傲慢。

法拉盛遊民所建案對民意的冷漠與歪曲，像極了法拉盛公車道的設置過程；當時也是社區商家和民眾群起反對，擔心對生意與客源造成毀滅性打擊，但交通當局居然拿出了公車道計畫大獲支持的民調報告，信口雌黃，讓人啞然失笑，卻又莫可奈何；而遊民所的結局，大概率也將異曲同工。

亞平會成立的時候，華人社區是多麼欣慰自己有了代言人、傳聲筒，兜兜轉轉幾十年，這個在華社手心裡成長起來的機構，搖身一變成了華社的逆子和掘墓人。

遊民 法拉盛 華人

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