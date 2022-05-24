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抗爭到底 法拉盛大聯盟批亞平會罔顧民意

記者鄭怡嫣／紐約報導
亞平會宣布過渡性住房建案重新啟動，法拉盛大聯盟召開記者會，指罔顧民意。(記者鄭怡嫣/攝影)
亞平會宣布過渡性住房建案重新啟動，法拉盛大聯盟召開記者會，指罔顧民意。(記者鄭怡嫣/攝影)

有關法拉盛市中心的過渡性住房建案，法拉盛大聯盟23日召開記者會，60多位社區及商業領袖參加，召開當時，他們對亞平會於同日宣布將重啟該建案並不知情，但表示一直以來便無公開透明、真正意義上的公聽會，亞平會、民代等，也罔顧6萬多個連署簽名代表的民意，將繼續抗爭到底，為社區爭取更好的方案。

法拉盛大聯盟代理主席羅維宗表示，紐約市遊民服務局(DHS)在近日上呈市府的文件中，表示法拉盛39大道133-04號為家庭遊民所建案的不二之選，但至今卻沒有相關的數據報告，顯示遊民所的建立將對法拉盛當地產生的經濟、民生、以及治安等具體的影響，亞平會、市府相關部門及民選官員也從未對6萬多的連署簽名有任何的表態。

法拉盛大聯盟副主席陳熠表示，大聯盟仍在與市政部門、顧問律師團、民選官員等溝通，項目合約並非已最終敲定，仍在努力抗爭，一直以來，並無公開透明、真正意義上的公聽會，每次會議並無披露有關建案細節，對於安全措施、安全數據等也無陳述，僅是告知粗淺計畫，民眾發言的時間也被嚴重壓縮，「一直以來，亞平會沒有與社區有良好積極的溝通與商量，沒有做到將民生納入考量，這是不尊重社區的作法」。

北美華裔醫政聯盟醫生姚江林表示，2002年起在法拉盛開診所，20年來一直辛苦服務社區，然而最近兩年，遊民越來越多，在社區遊走、討錢，「這裡不再是我們想要的地方」，診所百分之八十的病人，都是普羅大眾與新移民，一個星期工作六天，期望更好的生活，但沒有安全又何談繁榮，與許多人合租、蝸居的工薪階層，需要更多的平價屋而不是遊民所，「目前，當地仍有8萬2000多個家庭在排隊等待可負擔公寓」。

「當時說是暫停項目，到底是他們(亞平會)停，還是我們暫停」，美國紐約華人總商會會長徐家鵬表示，自從去年12月知悉該項目後，就已與亞平會交涉數次，需要真正意義上的公聽會來反應民聲。

60多位社區及商業領袖參加記者會，表示將抗爭到底。(記者鄭怡嫣/攝影)
60多位社區及商業領袖參加記者會，表示將抗爭到底。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛 遊民 紐約市

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