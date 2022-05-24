玉蘭花園重啟今秋動工 仍做為家庭和兒童過渡性住屋

玉蘭花園項目效果圖。(亞平會提供)

針對法拉盛 市中心39大道133-04號的過渡性住房建案，擁有該片土地的亞洲人平等會(AAFE)23日宣布，此前暫停(pause)的該項計畫將重新啟動，仍將用作家庭和兒童過渡性住屋；項目預計在今年秋季破土動工，施工期為20個月。

這項名為「玉蘭花園」(Magnolia Gardens)的項目，將優先安置曾在當地居住、就學或曾居住在皇后區第七社區委員會轄區的民眾，並採用「房屋服務與機搆共同合作」(Housing Services & Retention Collaborative)的模式，透過住房開發基金 (HDFC)，目前的土地持有者亞平會將與運營該項目的都市資源機構(URI)共同擁有玉蘭花園，合約將限制在未來30至40年內，該地使用權僅作過渡性房屋之用，之後則轉為平價屋 。

根據亞平會，項目合約仍在協商，未最終敲定，預計在今秋動工，擬在2024年秋季竣工，並在2024年冬季開放服務。

亞平會23日發布的一份承諾書顯示，目前，他們與都市資源機構正在與當地為亞太裔提供服務的非營利組織及社區機構會面，確保法拉盛當地需要過渡性住房的家庭能夠了解該項目；在玉蘭花園開放前的九個月，亞平會將開始舉辦招聘會，確保有當地的民眾能被錄用。

在開放前的六個月，就市遊民 服務局(DHS)將如何選取符合條件的家庭及整個安置過程，亞平會將展開社區的宣傳及教育活動；在開放前的兩個月，則將成立由社區居民、小商家、非營利組織組成的「社區諮詢委員會」，開展月度會議，開放後則將開展季度會議。

亞平會說，就39大道133-04號建址，曾探討過多項平價屋的方案，然而因土改限制與高昂的建設經費所限，此舉「實在不可行」，而此前與遊民所合作的經驗表示，過渡性房屋的模式既可提供短期的全面服務與住房協助，也可為尋找永久性住屋提供「一個直續的大道」，透過申請第8項租金補助券(Section 8 vouchers)，遊民即可申請到永久的住所。

針對該項目的重啟，法拉盛市議員黃敏儀23日回應，由於該建案屬「as-of-right」開放項目，無需民選官員及社區委員會的批准，她要重點確保該項目在程序上透明、且能有意義地納入社區的聲音，已舉辦多次公開會議及對談，很高興亞平會能夠基於她的一些建議，對項目進行了調整，例如優先考慮第七社委會的居民，以及為需要到布朗士遊民所中心(PATH)提供申請資料的亞裔民眾提供協助等。

黃敏儀還說，她了解許多居民更希望建立平價屋，而不是過渡性住房，她當時曾表示可以考慮調整現有的土地規畫(rezoning)增加住房單元、使平價屋的開發計畫變得可能，但亞平會與市住房保護與發展局(HPD)均表示考慮亞平會作為非營利組織以及建址的規模，此舉不可行，如今項目重啟，她將確保社區對每一步知情，社區諮詢委員會也能代表真正的民聲。