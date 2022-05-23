我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是，這是我們的承諾

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

布碌崙華社 培訓班防仇恨攻擊

記者胡聲橋／紐約報導
武術教練郭威賢在防身安全培訓班上講解防身術。(記者胡聲橋/攝影)
武術教練郭威賢在防身安全培訓班上講解防身術。(記者胡聲橋/攝影)

為保護民眾免遭仇恨亞裔犯罪，多家華社機構22日在布碌崙(布魯克林)8大道舉辦防身安全培訓班。布碌崙松柏之家社區服務中心等機構專門邀請武術教練，現場講解實用防身術，受到參與者歡迎，共有數十位華裔家長攜孩子參與學習。

活動在8大道翠園酒家舉行，武術教育學會(Martial Arts Education Society)負責人郭威賢(William Kwok) 學習武術超過40年、且有15年專業教授武術經驗；他用中文進行多個防身動作的示範和講解，幫助人們了解在被掐住脖子或遭到比自己強壯者攻擊時如何應對。

郭威賢說，相比用武力解決衝突，其實防範和避免衝突對普遍民眾來說更重要；大家出門在外一定要多觀察四周，避免單獨行走在人少的路上，如果遇到對方找麻煩，一定要用言語和身體語言，明示對方不想發生衝突；如果發現被人跟蹤，應該選擇前往餐館和超市等人多的地方，讓跟蹤者失去繼續跟蹤的意願。

參與培訓的劉女士表示，這個培訓至少讓她了解到，如何利用自身的優勢，找到比自己身高力大的攻擊者的弱點，然後進行反擊；她說，回家後會多加練習，讓自己學會幾招防身招法。

布碌崙松柏之家社區服務中心執行總監陳偉儀介紹，在亞美聯盟(Asian American Federation)獲得了州府撥款至社區團體反對仇恨犯罪的資金後，松柏之家獲得了其中的部分資金，於是決定與紐約親子互助會等機構合作舉行防身安全培訓班，幫助華人在仇恨亞裔犯罪增多的情況下自保。

紐約親子互助會會長黄妮可表示，疫情之後，很多華人不幸成為仇恨亞裔犯罪、特別是暴力犯罪的受害者；她希望亞裔女性多學習防身招法，在必要時保護自己與親友的安全。

布碌崙多家華社機構共同舉辦防身安全培訓班。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙多家華社機構共同舉辦防身安全培訓班。(記者胡聲橋/攝影)

亞裔 布碌崙 8大道

上一則

8大道華社 歡慶亞太裔傳統月

下一則

聯合民主黨 支持卡范納連任州參議員

延伸閱讀

日落區中華文化區建立 成舊金山第九個文化區

日落區中華文化區建立 成舊金山第九個文化區
紐約布魯克林8大道華社 歡慶亞太裔傳統月

紐約布魯克林8大道華社 歡慶亞太裔傳統月
紐約布碌崙半馬回歸 華人高溫中熱情開跑

紐約布碌崙半馬回歸 華人高溫中熱情開跑
市遊民服務局「法拉盛39大道 遊民所不二之選」 附近鄰居憂心

市遊民服務局「法拉盛39大道 遊民所不二之選」 附近鄰居憂心
第三社委會挺華埠建遊民所 居民連署反對

第三社委會挺華埠建遊民所 居民連署反對

熱門新聞

23歲的華女黃妮可。記者張晨/翻拍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

2022-05-20 15:08
法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

2022-05-22 15:39
一名華裔女子在法拉盛公寓跳樓身亡，圖為事發地點。(取自谷歌地圖)

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

2022-05-19 17:32
帕瑞拉和其女伴黃妮可在布朗士被人射殺後在車內焚屍。(取自Genesee社區大學官網)

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

2022-05-19 16:12
4嫌犯17日下午在皇后區一個地鐵站搶劫乘務員。(市警局提供)

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

2022-05-18 13:16
胡艾倫逃難到R車後，一名醫生見狀幫他止血。(人力中心提供)

紐約地鐵槍案中五彈 華男新移民陷困境

2022-05-19 09:45

超人氣

更多 >
背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮
滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包