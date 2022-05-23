布碌崙華社 培訓班防仇恨攻擊

武術教練郭威賢在防身安全培訓班上講解防身術。(記者胡聲橋/攝影)

為保護民眾免遭仇恨亞裔 犯罪，多家華社機構22日在布碌崙 (布魯克林)8大道 舉辦防身安全培訓班。布碌崙松柏之家社區服務中心等機構專門邀請武術教練，現場講解實用防身術，受到參與者歡迎，共有數十位華裔家長攜孩子參與學習。

活動在8大道翠園酒家舉行，武術教育學會(Martial Arts Education Society)負責人郭威賢(William Kwok) 學習武術超過40年、且有15年專業教授武術經驗；他用中文進行多個防身動作的示範和講解，幫助人們了解在被掐住脖子或遭到比自己強壯者攻擊時如何應對。

郭威賢說，相比用武力解決衝突，其實防範和避免衝突對普遍民眾來說更重要；大家出門在外一定要多觀察四周，避免單獨行走在人少的路上，如果遇到對方找麻煩，一定要用言語和身體語言，明示對方不想發生衝突；如果發現被人跟蹤，應該選擇前往餐館和超市等人多的地方，讓跟蹤者失去繼續跟蹤的意願。

參與培訓的劉女士表示，這個培訓至少讓她了解到，如何利用自身的優勢，找到比自己身高力大的攻擊者的弱點，然後進行反擊；她說，回家後會多加練習，讓自己學會幾招防身招法。

布碌崙松柏之家社區服務中心執行總監陳偉儀介紹，在亞美聯盟(Asian American Federation)獲得了州府撥款至社區團體反對仇恨犯罪的資金後，松柏之家獲得了其中的部分資金，於是決定與紐約親子互助會等機構合作舉行防身安全培訓班，幫助華人在仇恨亞裔犯罪增多的情況下自保。

紐約親子互助會會長黄妮可表示，疫情之後，很多華人不幸成為仇恨亞裔犯罪、特別是暴力犯罪的受害者；她希望亞裔女性多學習防身招法，在必要時保護自己與親友的安全。