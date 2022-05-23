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8大道華社 歡慶亞太裔傳統月

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙社聯會在8大道舉辦亞太裔傳統月慶祝活動。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙社聯會在8大道舉辦亞太裔傳統月慶祝活動。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)社聯會和眾多華人社團共同舉辦的亞太裔傳統月慶祝活動，22日在8大道封街舉行；社區、警局、商家及民眾歡聚，多位民選官員出席；活動上向偵辦4月12日布碌崙地鐵站槍擊案的市警捷運第34分局華裔局長張世興和市警偵探比恩多利羅(Anthony Biondolillo)等人頒獎。

主辦方在8大道夾50街搭起舞台，表演了中國舞獅和民族舞蹈等節目；從50街至55街的8大道路段，有文化展示、兒童遊樂設施、商家展賣等。往日車水馬龍的8大道變成了步行街，雖然天氣炎熱，但仍吸引了眾多華人參與。

布碌崙社聯會主席費小蓮，表示華人移民美國已有200多年歷史，2009年5月1日前總統歐巴馬宣告5月為亞太裔傳統月，自那以後，布碌崙華社年年慶祝，華社不僅要展現中國文化，也要表現華人的卓越之處。

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)、市議員紀思廷(Justin Brannan)等是活動的共同舉辦方；白彼得說，他從50街到55街走了一圈，看到許多孩子在參加活動，覺得很高興，他會一如既往地支持亞裔社區。

州眾議員寇頓(William Colton)說，傳承和實踐越多自身文化，亞裔的價值觀和傳統就會越有力量，在亞太裔社區生根發芽，社區也會變得更好、更團結。

社聯會副主席柳寶枝介紹，比恩多利羅是負責4月12日布碌崙地鐵槍擊案的這一大案的警探，也正是他所在的小組最終抓住了兇嫌詹姆斯(Frank James)；第17選區州參議員參選人曲怡文獲頒社區領袖獎，市警總局社區事務處督察(Inspector)Richard Taylor和市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)也獲表彰。

市警62分局華裔局長陳韜、66分局局長哈斯泰德(Jason P. Hagestad)等也出席活動。

九歲華裔女孩在布碌崙社聯會在8大道舉行的亞太裔傳統月慶祝活動中領唱國歌。(記者胡...
九歲華裔女孩在布碌崙社聯會在8大道舉行的亞太裔傳統月慶祝活動中領唱國歌。(記者胡聲橋/攝影)

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