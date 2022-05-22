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無懼熱浪襲紐約 曼哈頓擠滿遊客

記者張晨顏潔恩╱紐約報導
民眾坐在木椅上歇息。(記者顏潔恩╱攝影)
民眾坐在木椅上歇息。(記者顏潔恩╱攝影)

受到美西南部熱浪影響，紐約市本周迎來極端高溫天氣，21日午間溫度上升至華氏90度；在布碌崙(布魯克林)華社日落公園，不少人都趁著陽光普照把握外出的機會，而充滿遊客的曼哈頓下城，也有民眾打赤膊、備足飲水，享受烈日帶來的好心情。

當局雖發布高溫預警，但曼哈頓街頭仍人流密集，人們忙著防曬，年輕人則乾脆赤膊行走，市政廳花園一側樹蔭下則坐滿了一排乘涼的人。

曼哈頓下城遊客數量未因高溫而減少。(記者張晨╱攝影)
曼哈頓下城遊客數量未因高溫而減少。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠街頭更比以往更擁擠，商家把販賣冰飲、奶茶的招牌放於門外，著名的華埠雪糕行更是排起了長隊。

紐約市府花園一側的樹蔭下也坐滿了一排歇腳乘涼的人。(記者張晨/攝影)
紐約市府花園一側的樹蔭下也坐滿了一排歇腳乘涼的人。(記者張晨/攝影)
21日陽光普照，不少民眾早早就到日落公園。(記者顏潔恩╱攝影)
21日陽光普照，不少民眾早早就到日落公園。(記者顏潔恩╱攝影)

日落公園則是從中午開始就出現人潮，民眾布置好桌椅，還用繽紛的氣球做裝飾，點綴烈日清爽好心情；公園大道上滿是家長推著嬰兒車、帶孩子學騎單車，遛狗的民眾也不少，公園木椅、樹蔭下也都坐滿了乘涼的人。

華裔陳先生推著坐在輪椅上的妻子到公園裡散步，他說，趁著天氣炎熱，可穿戴清涼，行動不便的妻子終於不用悶在家裡，出來呼吸新鮮空氣。

民眾帶上桌椅和食物，與親朋好友在戶外聚會。(記者顏潔恩/攝影)
民眾帶上桌椅和食物，與親朋好友在戶外聚會。(記者顏潔恩/攝影)
曼哈頓街邊攤販叫賣冷飲的聲音洪亮。(記者張晨╱攝影)
曼哈頓街邊攤販叫賣冷飲的聲音洪亮。(記者張晨╱攝影)

他繼續說道，因擔心疫情，過去兩年外出都要戴著口罩，如今大眾對病毒不像從前般恐懼，在戶外也放心脫口罩，「感覺真的回到(疫情)以前。」

亞裔民主黨俱樂部李江華也出現在日落公園，與九歲的女兒參加朋友的慶生派對，「雖然疫情還在，但可能也會一直這樣沒完沒了，民眾更應把握當下，且在戶外活動可降低感染風險，不用太擔心」。

他指出，許多孩童在過去兩年中失去正常的社交活動，心理健康出現問題，現在正是彌補的時候。

熱浪襲紐約，曼哈頓遊客熱情不減。(記者張晨/攝影)
熱浪襲紐約，曼哈頓遊客熱情不減。(記者張晨/攝影)
21日，高溫之下的紐約曼哈頓街頭仍人流密集，人們或戴著遮陽帽、穿著防曬服。(記者...
21日，高溫之下的紐約曼哈頓街頭仍人流密集，人們或戴著遮陽帽、穿著防曬服。(記者張晨╱攝影)

高溫天氣將延續至22日(周日)，當局提醒，享受熱天的人們應預防身體脫水，並小心孩子和寵物的安全；州衛生廳廳長巴塞特(Mary Bassett)表示，人們在天氣好的時候通常安排了許多戶外活動，因而忽略了孩童和寵物。

她指出，孩子、寵物在炎熱的車裡非常危險，車內溫度上升很快，孩子的體溫上升速度更是成人的六倍；他們可能在幾分鐘之內就死於心臟病，提醒民眾應小心留意。

21日陽光普照，不少民眾早早就到日落公園。(記者顏潔恩/攝影)
21日陽光普照，不少民眾早早就到日落公園。(記者顏潔恩/攝影)
多場派對活動在布魯克林日落公園舉行。(記者顏潔恩╱攝影)
多場派對活動在布魯克林日落公園舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

日落公園 疫情 曼哈頓

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