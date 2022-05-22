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布碌崙半馬回歸 華人高溫中熱情開跑

記者顏潔恩╱紐約報導
2萬多人參與21日的布碌崙半馬比賽。(記者顏潔恩╱攝影)
2萬多人參與21日的布碌崙半馬比賽。(記者顏潔恩╱攝影)

過去兩年因疫取消，由RBC布碌崙(布魯克林)半馬(RBC Brooklyn Half Marathon)主辦的半程馬拉松21日在高溫中回歸，共有2萬2000名選手參與，其中有不少華人跑者；部分華人選手過去因疫缺乏鍛煉，此次重返「戰場」抱著安全第一的心態，志在參與，可惜當日馬拉松也傳出意外，一名30歲男跑者疑心臟過度負荷，在逼近終點前倒地身亡。

半馬全長13.1哩，於早上7時開跑，起點在布碌崙博物館的華盛頓大道，沿著Flatbush大道途經大陸軍廣場(Grand Army Plaza)，再跑進展望公園(Prospect Park)；完成7哩路後，跑者從公園的西南側跑出口，往南進入海洋公園大道(Ocean Parkway)，一路跑到終點站的康尼島海濱步道。

來自新澤西州的跑團「愛跑」共有超過20名華裔團友參與；跑團負責人亦文表示，平時在訓練團友過程中強調「無傷跑步、快樂跑步」，通過有計畫地訓練和提升跑步素質及心理素養，非常重要。

2萬多人參與21日的布碌崙半馬比賽。(記者顏潔恩/攝影)
2萬多人參與21日的布碌崙半馬比賽。(記者顏潔恩/攝影)

她表示，由於當日出現異常高溫，跑友們都特別注意，最後安全完成了賽事，有些團友甚至打破個人紀錄，為他們感到驕傲；其中一名男跑員去年參加第50屆紐約馬拉松，是他個人的首個馬拉松比賽，當天的半程反而是他首半馬比賽，成績為1小時40分33秒，很是滿意。

華人選手完成半馬賽程，開心留影紀念。(亦文提供)
華人選手完成半馬賽程，開心留影紀念。(亦文提供)

另名華人選手山雨小月，一直都很喜歡跑步，六年前帶著隨心所欲的心情踏入馬拉松領域，到現在還在堅持；他說，疫情期間缺乏鍛煉，疫後的首場馬拉松是去年在波士頓的比賽，當天的半馬對他來說挑戰不是很大，僅是為6月前往西雅圖馬拉松做訓練準備。

華人選手完成半馬賽程，開心留影紀念。(亦文提供)
華人選手完成半馬賽程，開心留影紀念。(亦文提供)

一開始以為高溫天氣會有所影響，但其實晨間溫度適宜，比賽結束一陣後才烈日當空；他表示，其跑團也有38人參與並完賽，隨著疫情結束，他們都很熱衷鍛煉身體，完賽後的成就感不言而喻。

當天的馬拉松也傳出不幸消息，紐約市警表示，一名30歲男跑者在逼近終點站時，不幸昏厥倒地，醫療人員第一時間發現，將該名跑者送往康尼島醫院，搶救後仍無法挽回性命；目前還未確定死因，但相信是與心臟過度負荷有關。

不僅如此，當日也有六名跑者因不舒服而轉移到醫院，當中三人情況嚴重，但無性命危險。

華人選手完成半馬賽程，開心留影紀念。(亦文提供)
華人選手完成半馬賽程，開心留影紀念。(亦文提供)
2萬多人參與21日的布碌崙半馬比賽。(記者顏潔恩/攝影)
2萬多人參與21日的布碌崙半馬比賽。(記者顏潔恩/攝影)

馬拉松 華人 高溫

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