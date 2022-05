經文處、大紐約僑界和友邦總督島路跑 聲援台灣參與WHO

李光章(右三)與史瓦帝尼代表團合影。(經文處提供)

世界衛生大會(WHA )將於瑞士日內瓦舉行,駐紐約台北經濟文化辦事處與大紐約地區僑界及台灣友邦代表,21日組隊參加「紐約市跑步協會」(NYCRUN)於總督島舉辦的「熱愛夏天」(Summer Loving)路跑活動,響應「全民均健」(Health for All)理念,並以行動表達支持台灣參與世界衛生組織(WHO )的訴求。

駐紐約經文處處長李光章當日與駐處員眷與大紐約地區僑界及台灣友邦代表逾50人,一早從曼哈頓下城渡輪碼頭出發,身著印有「全民均健,台灣能幫忙」(Health for All, Taiwan Can Help)及「我愛台灣」(I Love Taiwan)等字樣的醒目T-shirt,參加環島路跑活動,透過以跑會友,凝聚更多支持台灣的力量。

當天路跑活動共吸引超過1400人參加,台灣隊的成員除了紐約台灣同鄉會、Keep Taiwan Free、紐約急難救助協會及紐約台灣會館等僑社代表外,也包括來自史瓦帝尼、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、宏都拉斯、馬爾他騎士團等台灣友邦與理念相近國家駐聯合國代表團官員及聯合國記者等。

今年除路跑外,康州眾議會及紐約州參、眾議會則相繼通過支持台灣參與世衛 組織的決議文。另大紐約35個僑社也透過簽署聯合聲明方式,聲援今年台灣參與WHA訴求,呼籲世衛組織正視台灣人民健康權利及台灣作為國際醫療援助提供者的能量、研議以制度化方式接納台灣參與WHA。

李光章表示,台灣有許多應對公衞醫療及防疫議題的專業經驗,全球正面臨前所未有的健康威脅,需要緊密的國際合作,邀請台灣以觀察員身份參加世界衛生大會,將體現世衛組織對「全民均健」及以包容性作法推動國際衛生合作的承諾。

他籲請WHO將台灣納入全球公衞體系,讓台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動,與世界各國攜手共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

另為鼓勵更多民眾響應及支持台灣參與WHA,經文處將於22日(周日)至28日(周六)WHA召開期間,於社群媒體平台舉辦抽獎活動,邀請民眾共襄盛舉,參加者有機會抽中路跑限量T-shirt一件,相關內容請至@TaiwanInNewYork經文處臉書及IG官網。