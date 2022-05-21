黃敏儀頒獎 4熱心社區人士

黃敏儀(右四)為沈珺(右三)、樹新風(左一)、峨眉師姐(右一)、潘正強(左二)頒發獎狀，感謝他們對上海大爺劉玉生(左三)的幫助。(記者張心/攝影)

曾於寒冬露宿皇后區法拉盛 街頭，後經社會關注搬入老年遊民 所的76歲上海大爺劉玉生，已確定在11月20日左右乘坐班機直飛家鄉；市議員黃敏儀於20日，為曾向劉玉生積極伸出援手的四名社區人士頒發獎狀。

劉玉生此前住在法拉盛三福大道(Sanford Ave)交緬街(Main St)近第一資本銀行(Capital One)一側的街頭，以簡易帳篷安家，寒冬則穿著塑膠拖鞋到附近茶餐廳避寒，後經社區人士的眾籌，於2月5日入住每晚40元的當地旅館，每天可用12元的三餐零用錢。

上月20日，美國上海同鄉會經過多月的努力，幫助劉玉生獲得了中國駐紐約總領事館頒發的簽證，並注射了兩針新冠疫苗。

上海同鄉會會長沈珺表示，目前該同鄉會已預定東航直飛上海的機票，11月20日左右，劉玉生就能實現他返滬尋親的心願。

劉玉生也在日前經過市府批准，入住位於長島市 (Long Island City)的老年人遊民所，「這是我住過最好的遊民所」；在獲得社區關注和熱心人士援助之前，劉玉生也曾輾轉曼哈頓和布碌崙(布魯克林)的兩間單身成年人遊民所。

劉玉生說：「我吃得苦已經夠多了，但都沒有住在裡面那麼苦，吃得不像吃的，住得不像住的，很多人腦子有問題，大喊大叫」。

待了兩三天以後，劉玉生重返街頭流浪，直到受到社會廣泛關注。

目前市府允許劉玉生住宿直到搭飛機返中，「我想了多少年了，終於可以回去找找老婆和女兒。」劉玉生表示，還有一些街頭遊民在社區街頭風餐露宿，「有位台灣人，也有位溫州人，大家都還在那裡，希望他們也有歸宿。」

黃敏儀除祝福劉玉生，也頒發獎狀給曾對其伸以援手的沈珺、樹新風、峨眉師姐、潘正強(金山)等人，感謝他們對法拉盛社區所做出的貢獻。