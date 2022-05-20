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華裔中年女子紐約走失多日 身心狀態差 母籲大眾協尋

記者顏潔恩／紐約報導
紐約一名中年女子走失，家人呼籲民眾協尋。(陳女士提供)
紐約一名中年女子走失，家人呼籲民眾協尋。(陳女士提供)

紐約一名華裔中年女子，本月13日於曼哈頓走失，至今已失蹤一周；走失者的母親表示，女兒曾遭遇家暴，精神狀況不穩定，加上患有子宮肌瘤、B型肝炎，多日沒吃藥，對她的病情感到擔憂，曾有人指出在法拉盛看見該名女子，呼籲大眾協尋。

母親陳女士表示，女兒11日因腿部浮腫到布碌崙(布魯克林)的瑪摩利醫院接受住院治療兩天，13日在曼哈頓住處附近走失，母親最後一次見她是在拉菲逸街(Lafayette St.)90號；有人指出，14日、15日曾在皇后區法拉盛的「新世界美食廣場」見到走失者，儘管已經報警，但直到現在都還未找到人。

陳女士表示，女兒過去長期遭到家庭暴力，造成性格變得孤僻害羞，另外患有子宮肌瘤和B型肝炎，走失後身上也沒有帶藥，擔心她的身體情況；走失時身上只有證件和20塊錢，也記不得母親的手機號碼，陳女士表示女兒害怕與人交流，不會向他人求助。

另一方面，母女倆剛搬來紐約不久，女兒對紐約市並不熟悉，但很久以前曾在法拉盛住過一段時間，很有可能會在當地遊蕩，希望大眾能幫忙留意；而女兒因擔憂新冠病毒傳染，幾乎一直都會戴著口罩，若民眾發現她的蹤影，直接上前接觸可能會將她嚇跑，請試圖拖延她並撥打電話給陳女士(614) 369-9437。

根據描述，該名陳姓中年女子的身高約5呎3吋高、身穿纖細，但雙腿浮腫；最後一次被看見時身穿黑色羽絨服，以及圖中的藍色小圓便帽、灰色連帽衛衣，並戴著兩層口罩。

警方呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛 手機 口罩

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