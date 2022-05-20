我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

紐約客談╱配方奶危機 問題出在哪？

紐約客談

最近美國出現嬰兒配方奶危機，許多父母眼巴巴地望著商店裡空空如也的配方奶粉貨架，心急如焚；為了孩子的口糧，媽媽們想方設法多囤幾罐奶粉，卻往往不能如願。

配方奶因為事關千家萬戶寶寶的健康，很快引起了政府的注意，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)決定盡快重啟亞培公司在密西根州的奶粉工廠；商務部決定降低一部分關稅，使外國奶粉可以更容易進口到美國；拜登總統決定引用國防生產法案，優先生產配方奶。可以說，在各方努力下，危機出現了轉機，但專家認為，依然要再過幾個月，情況才會有實質性的好轉。

美國總統上一次引用國防生產法案生產民用物資是新冠疫情初起時，用於生產防疫用的醫療設備。當時全球醫療設備短缺，美國又極其缺乏生產能力，恨不得用軍工廠產生呼吸機。

這次情況不同，主要是供應鏈問題導致配方奶供不應求；亞培公司因為配方奶致嬰兒生病死亡而召回產品，並讓一家配方奶工廠停工，從而點燃了全國範圍的嬰兒配方奶危機；民眾搶購、以及只有少數幾家公司生產配方奶，這些問題加重了危機。在物質極其豐富的美國，竟然出現基本物資短缺，出現口罩危機、配方奶危機，這簡直不可思議，讓人大跌眼鏡；但細想之下，是有原因的；美國低端工業產品生產能力的缺乏、以及高昂的勞動力成本，恐怕是這兩場危機背後共同的深層原因。

因為生產能力不足，所以當供應鏈出現問題，商品供不應求時，無法及時加大生產，滿足需求；一個小小的波瀾，就可能引起連鎖反應，釀成危機。

但願以後不會看到新冠檢測盒危機、抗生素危機、電池危機，或者嬰兒尿片危機。

供應鏈 拜登 檢測

上一則

脊柱微創手術優點多 當天出院不是夢

下一則

阿斯托利亞、長島市畫入新選區

延伸閱讀

紐約客談／地鐵槍案 華人傷者面臨困境

紐約客談／地鐵槍案 華人傷者面臨困境
紐約客談／再管公校四年？ 盼市長莫忘承諾

紐約客談／再管公校四年？ 盼市長莫忘承諾
白宮解決奶荒 允亞培奶粉廠復工、開放進口配方奶

白宮解決奶荒 允亞培奶粉廠復工、開放進口配方奶
紐約客談／水牛城槍擊案 亞裔應聲援非裔

紐約客談／水牛城槍擊案 亞裔應聲援非裔
紐約客談／百萬人死亡 預示抗疫曙光

紐約客談／百萬人死亡 預示抗疫曙光

熱門新聞

布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
4嫌犯17日下午在皇后區一個地鐵站搶劫乘務員。(市警局提供)

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

2022-05-18 13:16
一名華裔女子在法拉盛公寓跳樓身亡，圖為事發地點。(取自谷歌地圖)

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

2022-05-19 17:32
帕瑞拉和其女伴黃妮可在布朗士被人射殺後在車內焚屍。(取自Genesee社區大學官網)

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

2022-05-19 16:12
紐約市16日下午到傍晚將出現強風暴天氣。(NBC截圖)

暴風雨今天下午襲紐約 或有冰雹、龍捲風

2022-05-16 13:00
一名在2013年透過申請政治庇護獲得綠卡的華女，由於當時委託的移民律師涉嫌移民詐欺，該華女政庇身分的正當性也同樣遭到當局懷疑。(記者顏嘉瑩/攝影)

律師涉移民詐欺 華女遭受牽連

2022-05-16 10:25

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工

假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工