紐約客談╱配方奶危機 問題出在哪？

最近美國出現嬰兒配方奶危機，許多父母眼巴巴地望著商店裡空空如也的配方奶粉貨架，心急如焚；為了孩子的口糧，媽媽們想方設法多囤幾罐奶粉，卻往往不能如願。

配方奶因為事關千家萬戶寶寶的健康，很快引起了政府的注意，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)決定盡快重啟亞培公司在密西根州的奶粉工廠；商務部決定降低一部分關稅，使外國奶粉可以更容易進口到美國；拜登 總統決定引用國防生產法案，優先生產配方奶。可以說，在各方努力下，危機出現了轉機，但專家認為，依然要再過幾個月，情況才會有實質性的好轉。

美國總統上一次引用國防生產法案生產民用物資是新冠疫情初起時，用於生產防疫用的醫療設備。當時全球醫療設備短缺，美國又極其缺乏生產能力，恨不得用軍工廠產生呼吸機。

這次情況不同，主要是供應鏈 問題導致配方奶供不應求；亞培公司因為配方奶致嬰兒生病死亡而召回產品，並讓一家配方奶工廠停工，從而點燃了全國範圍的嬰兒配方奶危機；民眾搶購、以及只有少數幾家公司生產配方奶，這些問題加重了危機。在物質極其豐富的美國，竟然出現基本物資短缺，出現口罩危機、配方奶危機，這簡直不可思議，讓人大跌眼鏡；但細想之下，是有原因的；美國低端工業產品生產能力的缺乏、以及高昂的勞動力成本，恐怕是這兩場危機背後共同的深層原因。

因為生產能力不足，所以當供應鏈出現問題，商品供不應求時，無法及時加大生產，滿足需求；一個小小的波瀾，就可能引起連鎖反應，釀成危機。

但願以後不會看到新冠檢測 盒危機、抗生素危機、電池危機，或者嬰兒尿片危機。