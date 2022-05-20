州上訴法院恢復「隔膜法」 禁止警察暴力壓制嫌犯

上訴法院恢復「隔膜法」，禁止市警對被捕者身體軀幹施壓。(記者張晨/攝影)

繼紐約州高等法院去年將限制警員執法動作的「隔膜法」(Diaphragm Law)駁回後，州上訴法院(New York State Appellate Division of the Supreme Court)又於19日重新恢復了該法，禁止紐約市 警員對被逮捕者的身體軀幹施壓；這項裁定也推翻了下級法院此前認為此法「違憲」的裁決。

「隔膜法」也成為「鎖喉禁令」，在明州非裔男子弗洛伊德(George Floyd)被白人警員壓頸致死後，紐約市議會通過了這項法律，嚴格了警察 的執法規範，如果警察在逮捕過程中「以任何方式」限制了他人的呼吸，就有可能被以輕罪起訴。

去年6月，州高等法院法官洛夫(Laurence Love)在面對紐約市警察工會的挑戰時，以「違憲的模糊定義」(Unconstitutionally Vague)，駁回了該法。

在這一判決後，市議會曾考慮修改此法，但卻一再擱置；直到19日州最高法院上訴庭在裁決中「完全駁回了」洛夫去年的論點，稱下級法院「不應認定『隔膜法/鎖喉禁令』中的定義含糊不清且違憲」。

法院在裁決中寫道，「隔膜法足夠明確，同時指名了禁止動作和可能造成的後果，而且也並不缺乏客觀標準，更不存在武斷或歧視性執法的可能性。」

「一名訓練有素的警員能夠清楚分辨出，當他在對一個人的胸部或背部施壓時，是否會使該人呼吸困難，就像司機都應該知道什麼情況下已經構成了醉酒駕駛。」裁決書中說。

市長亞當斯 (Eric Adams)在競選時曾批評這項法律「不現實」，然而他上任後，其法律部門在下級法院的裁決下達八個月後提出了上訴。

市長發言人阿隆(Jonah Allon)表示，亞當斯堅持他之前的言論，「現行法律將限制警察逮捕危險人物。」

市警察工會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示，「隔膜法」甚至促使其他執法機構在進入紐約市調查時選擇「不逮捕」；作為對裁決的回應，工會正在尋求「任何可用的法律途徑。」