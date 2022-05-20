法拉盛36歲華女墜樓亡 友人：近來有抑鬱傾向

一名華裔女子在法拉盛公寓跳樓身亡，圖為事發地點。(取自谷歌地圖)

紐約市 皇后區法拉盛 (Flushing)一名36歲的華裔女子，19日上午在其公寓跳樓自殺身亡，知情人士表示該女子疑因抑鬱原因輕生。

根據警方消息，死者名字為王朝陽(Zhaoyang Wang)，19日早上9時30分左右，從她位於法拉盛艾利大道(Avery Ave.)靠近大學點大道(College Point Blvd)的公寓跳樓，傷重不治，她的一位友人表示，該女子近來有些抑鬱傾向，疑因情緒問題輕生。

此前市公立醫院下屬的城市保健(MetroPlus Health)的數據顯示，亞太裔女性對心理健康 服務的需求很大，但相關支持資源卻極度缺乏；超過六成的亞太裔女性表示疫情導致焦慮，高於全市53%的平均水平，僅28％的亞太裔女性表示感受到親友在心理健康方面的支持，低於全市女性平均的35%。

對此警方及心理資訊人士提醒，紐約市NYC Well提供全天候服務，市民可免費獲得專業輔導員協助，使用200多種語言；請致電1-888-NYC-WELL，發短信「WELL」至 65173， 或到網站nyc.gov/nycwell線上聊天；情況危急時請撥打911。