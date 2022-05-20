亞美聯盟籲市府提供更多資源

李琳達表示，亞裔社區的心理健康資源在疫情之前就相對貧乏，而全市的心理健康危機則助長了亞裔仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）

5月是亞太裔傳統月，亞美聯盟(Asian American Federation)、亞裔 市議員和社區人士19日在市政廳前舉行集會，呼籲民選官員為亞裔社區組織提供更多資源，從而讓亞裔民眾得到更多公共安全資源和心理健康 服務。

數據顯示，自2020年3月新冠疫情爆發以來，全市共報告超過2700起仇恨亞裔犯罪案件，其中不乏兇殺案；但亞美聯盟表示，仇亞案件的的數量可能被大量低估，因為仍有不少案件尚未報告；此外，亞裔社區還面臨高貧困率、英語水平不足等問題。

亞美聯盟倡議與政策副主任雷迪(Ravi Reddi)表示，亞裔是紐約市增長最快的移民 群體，市府應該通過社區組織向移民社區拓展服務，讓更多人了解有關移民的支持資源；他表示，現在紐約市正在疫後恢復，但亞裔社區卻被落在後面，「無論是抵抗仇恨亞裔犯罪、增加心理健康服務還是改善語言服務，還有很多工作要做。」

市議會移民委員會主席哈尼夫(Shahana Hanif)重申反對仇恨亞裔犯罪，「自新冠疫情開始以來，排外攻擊就一直在社區蔓延；要終結暴力，加強執法固然重要，但同樣應該加強對社區組織的投資，讓社區組織成為處理仇恨亞裔犯罪一線力量，為社區增添公共安全資源，提供文化上相適應的心理健康服務資源。」

市議會心理健康委員會李琳達(Linda Lee)則表示，亞裔社區的心理健康資源在疫情之前就相對貧乏，而全市的心理健康危機則助長了亞裔仇恨犯罪；「本月是亞太裔傳統月，我希望亞裔社區組織扮演的重要角色得到承認，幫助社區克服這場危機。」

華裔市議員黃敏儀目前擔任市議會政府運作委員會主席，她表示，市府應該改進多語言服務，例如給投票站和311熱線電話增加翻譯，「太多亞太裔移民很難接觸到市府的服務資源和選舉系統，只是因為他們英語能力有限；希望市府為社區組織投入資源，增加多語言服務，解決這些問題。」