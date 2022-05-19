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美中東京行動紀錄片首映 黃屏贈紐約電影學院多部膠片

記者張心／紐約報導
中國駐紐約總領事黃屏(右)為院方贈予20多部中國80年代的電影膠片作為教學資料。(記者張心/攝影)
中國駐紐約總領事黃屏(右)為院方贈予20多部中國80年代的電影膠片作為教學資料。(記者張心/攝影)

講述美國和中國二戰時期互相協助的紀錄片「動蕩的歷史：美國、中國和杜立德東京行動」(Unsettled History: America, China and the Doolittle Tokyo Raid)，18日於紐約電影學院(New York Film Academy)舉辦紀錄片首映儀式，中國駐紐約總領事黃屏為院方贈予20多部中國80年代的電影膠片作為教學資料，期待促進雙方文化合作。

「動蕩的歷史：美國、中國和杜立德東京行動」紀錄片是從「杜立特行動」飛行員，協助營救中國村民和其子女的角度，審視了美中歷史上的特別時刻，影片試圖探討如何以不同的方式記住一個共同的事件，以及能為當下帶來的啟發。

此外，該片還記述了2018年浙江衢州建立的杜立特行動紀念館，及2020年浙江省政府與美國杜立特子女協會互贈防疫物資的友好互動。

黃屏表示，自己在浙江工作時就層聽說過這個故事，並在兩年前於俄亥俄州參觀美國空軍博物館時，再次了解這段歷史，對於美國飛行員到中國來營救，中國村民犧牲一切也支持美方飛行員的故事深有感觸，「在紀錄這段歷史上，中美兩方都做得很好。我們中國人不會忘記這件事，需要記住這個歷史的存在，並繼續共同努力、著眼合作、避免衝突和分歧。」

紐約電影學院主席Michael Young表示，這是一部關於美國空軍迫降中國，冒著一切生命危險營救中國人民的故事，富有英雄主義色彩和極強的同情心，「很榮幸獲贈中國珍貴的影像資料，未來可以開展更多同中國電影文化的交流和合作。」

該片由紐約電影學院廣播新聞系主任Bill Einreinhofer執導，於2022年4月開始已陸續在美近40家地方電視台播出，並計畫於30日(周一)國殤日(Memorial Day)，上線美國公共電視台世界頻道，在全美190家電視台同時推出。

電影 俄亥俄州 博物館

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