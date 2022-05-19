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疫後回歸 馬友乘帶領學生 5月23日重登林肯中心

記者張心／紐約報導
「紐約青少年交響樂團」日常訓練。(馬友乘提供)
「紐約青少年交響樂團」日常訓練。(馬友乘提供)

師承父親「化繁為簡」音樂教育理念的馬友友姐姐馬友乘，接管「紐約青少年交響樂團」38年來，致力於以言傳身教、興趣引導的方式培養學生步入音樂殿堂，在經歷疫情肆虐和颶風洪災的多重打擊下，時隔兩年終將於23日(周一)帶領學生們重返林肯中心劇院(Lincoln Center Theater)舞台。

https://youtu.be/MIpn_azc22g

https://youtu.be/ctN5zwuCWJo

(影音來源：馬友乘)

談及1984年從音樂教育家父親馬孝駿手中接管「紐約青少年交響樂團」，多年來培育數十屆學生的心得和挑戰，馬友乘直言當前的網路世界對青少年的吸引力極大，音樂又是極度需要專注和沈澱的過程，近年來在樂團學習的孩子們，相比過去要面對更多元和複雜的環境，「這個時候你和他們講要有多大的目標，不如幫他們把長期的規畫切分到短期的目的，這樣孩子們執行起來不會那麼辛苦，興趣也能長久留存。」

馬友乘表示，這種「化繁為簡」的音樂教育理念師承於自己的父親，「他是個很有教學方法的人，總說再難的都能做，只要分階段一步步來。」所以馬友乘說，只要有心學的孩子，樂團都願意培養，「我們常說音樂是一種語言，人的天性就有欣賞音樂的天賦，並不需要花很大的力氣，所以我們習慣於以潛移默化的言傳身教來引導。」

本計畫於2020年5月在林肯中心劇院進行的「紐約青少年交響樂團」演出，因為新冠疫情導致停辦兩年，加之去年9月艾妲(Ida)颶風造成的洪災，樂團工作室所在的地下室浸在水中，樂團公演的再度回歸十分不易，「樂團從1961年我父親創辦到現在，包括金融危機等大的磨難都撐過來了，23日能再度帶領學生們登上林肯中心演出，我非常的欣慰和高興。」馬友乘說。

「紐約青少年交響樂團」副董事長馮文君表示，此次演出共計有68位表演者，華裔代表學生占40%以上，會帶來小提琴、大提琴、豎琴、法國號等多項樂器演奏，「樂團每年會舉行比賽，挑選冠軍作為演出代表，這次因疫情延誤所以共計有三名學員要占C位，其中兩名為華裔生。」演出詳情見：https://reurl.cc/OAGlM9。

馬友乘進行小提琴演奏表演。(馬友乘提供)
馬友乘進行小提琴演奏表演。(馬友乘提供)

交響樂 疫情 教育

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