重振華埠基金 抽22小商家送1萬元助復甦

「重振華埠基金」將抽出22間小商家，獲獎商家可獲得1萬元現金。(記者張晨/攝影)

由公民銀行(Citizens Bank)、亞洲人平等會(AAFE)以及振興商業服務中心(REDC)等合作創辦的「重振華埠 基金」(Chinatown Renewal Fund)將於19日起開放，活動期間將抽出位於曼哈頓華埠社區的幸運少數族裔商家共22間，獲獎者每間可獲1萬元現金，以助商家從疫情 中恢復；另外還將提供100家小商家技術支持，從互聯網獲取更多的客源。

https://youtu.be/-ixQqFqmonc

影音來源：記者張晨

公民金融集團(Citizens Financial Group)董事長兼首席執行官范桑(Bruce Van Saun)表示，「重振華埠基金」是一個35萬元的贈款項目，重點關注華埠的小企業。

去年5月26日公民金融集團旗下公民銀行向美國匯豐銀行購入其在東岸的商業銀行，當中包括80家分行，涉及80萬個戶頭，以及網上銀行業務；而堅尼路的分行就成為了該銀行了解紐約亞裔 客戶的重要窗口。

范桑表示，銀行在幫助重建紐約社區方面發揮著關鍵作用，「我們選擇華埠開展這項活動，是因為疫情和反亞裔仇恨犯罪對當地商住戶造成了極大的負面影響。」

振興商業服務中心執行經理李芝薇表示，該項目是華埠近年來獲得的最大的企業贈款；從19日(周四)起至6月30日截止，參與抽獎的商家需要親自前往艾倫街(Allen St.)2號七樓的振興商業服務中心填寫抽獎券，獲獎者將獲得1萬元現金支持。

參與商家需為少數族裔小商家、持有效商業執照、最近商業報稅表上的業務銷售額不得超過50萬元、在華埠至少經營了一年以上並擁有至少三年的租約；前往抽獎前還需準備有效身分證明。

李芝薇指出，此次畫分出的華埠地圖不依據郵政編碼，北至布隆街(Broome St.)、南至窩扶街(Worth St.)和麥地臣街(Madison St.)、西至百老匯大街、東至羅格斯街(Rutgers St.)和艾塞克斯街(Essex St.)內的商家均可參與，時間為周一至周五上午9時至下午4時。