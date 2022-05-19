我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州通報美國今年首例「猴痘」感染 患者曾赴加拿大

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

重振華埠基金 抽22小商家送1萬元助復甦

記者張晨／紐約報導
「重振華埠基金」將抽出22間小商家，獲獎商家可獲得1萬元現金。(記者張晨/攝影)
「重振華埠基金」將抽出22間小商家，獲獎商家可獲得1萬元現金。(記者張晨/攝影)

由公民銀行(Citizens Bank)、亞洲人平等會(AAFE)以及振興商業服務中心(REDC)等合作創辦的「重振華埠基金」(Chinatown Renewal Fund)將於19日起開放，活動期間將抽出位於曼哈頓華埠社區的幸運少數族裔商家共22間，獲獎者每間可獲1萬元現金，以助商家從疫情中恢復；另外還將提供100家小商家技術支持，從互聯網獲取更多的客源。

https://youtu.be/-ixQqFqmonc

影音來源：記者張晨

公民金融集團(Citizens Financial Group)董事長兼首席執行官范桑(Bruce Van Saun)表示，「重振華埠基金」是一個35萬元的贈款項目，重點關注華埠的小企業。

去年5月26日公民金融集團旗下公民銀行向美國匯豐銀行購入其在東岸的商業銀行，當中包括80家分行，涉及80萬個戶頭，以及網上銀行業務；而堅尼路的分行就成為了該銀行了解紐約亞裔客戶的重要窗口。

范桑表示，銀行在幫助重建紐約社區方面發揮著關鍵作用，「我們選擇華埠開展這項活動，是因為疫情和反亞裔仇恨犯罪對當地商住戶造成了極大的負面影響。」

振興商業服務中心執行經理李芝薇表示，該項目是華埠近年來獲得的最大的企業贈款；從19日(周四)起至6月30日截止，參與抽獎的商家需要親自前往艾倫街(Allen St.)2號七樓的振興商業服務中心填寫抽獎券，獲獎者將獲得1萬元現金支持。

參與商家需為少數族裔小商家、持有效商業執照、最近商業報稅表上的業務銷售額不得超過50萬元、在華埠至少經營了一年以上並擁有至少三年的租約；前往抽獎前還需準備有效身分證明。

李芝薇指出，此次畫分出的華埠地圖不依據郵政編碼，北至布隆街(Broome St.)、南至窩扶街(Worth St.)和麥地臣街(Madison St.)、西至百老匯大街、東至羅格斯街(Rutgers St.)和艾塞克斯街(Essex St.)內的商家均可參與，時間為周一至周五上午9時至下午4時。

華埠 亞裔 疫情

上一則

疫後回歸 馬友乘帶領學生 5月23日重登林肯中心

下一則

亞裔心理健康服務資源少 民代、社區領袖籲加強投入

延伸閱讀

華埠所在選區國會議員 白思豪、牛毓琳都想參選

華埠所在選區國會議員 白思豪、牛毓琳都想參選
屋崙華埠華人超市 2天2起砸車搶劫

屋崙華埠華人超市 2天2起砸車搶劫
努力數十載 華裔終占芝城1席地

努力數十載 華裔終占芝城1席地
創歷史 芝議會通過首個亞裔多數區

創歷史 芝議會通過首個亞裔多數區
金山奧克蘭華埠華人超市 2天2起砸車搶劫

金山奧克蘭華埠華人超市 2天2起砸車搶劫

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
紐約市16日下午到傍晚將出現強風暴天氣。(NBC截圖)

暴風雨今天下午襲紐約 或有冰雹、龍捲風

2022-05-16 13:00
4嫌犯17日下午在皇后區一個地鐵站搶劫乘務員。(市警局提供)

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

2022-05-18 13:16
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02
一名在2013年透過申請政治庇護獲得綠卡的華女，由於當時委託的移民律師涉嫌移民詐欺，該華女政庇身分的正當性也同樣遭到當局懷疑。(記者顏嘉瑩/攝影)

律師涉移民詐欺 華女遭受牽連

2022-05-16 10:25

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案
4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝