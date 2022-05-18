華策會攜手猶太組織8大道派食物 籲團結消除仇恨

華策會與Met Council在8大道分發食物，呼籲消除仇恨犯罪。(記者胡聲橋／攝影)

華人策劃協會攜手猶太社區服務組織Met Council，17日在布碌崙 (布魯克林)8大道派發1000份食物，主辦方也希望通過這次活動，強調各族裔必須團結起來，共同消除貧困和仇恨。

食物派發地點在華策會布碌崙社區中心門前，活動還沒開始，門口就已經聚集大批社區民眾排起長長隊伍，幾乎繞了半個街區；當天主辦方準備了1000份的新鮮食物，包括菠蘿、白菜、菜花、青椒、西葫蘆、雞蛋、洋蔥和大米等。

華策會社區中心負責人Steve Mei表示，很高興能與猶太社區組織Met Council合作，他也非常願意與其他族裔合作；他說，各族裔必須團結起來，共同消除仇恨。紐約市不斷上升的針對亞裔 的仇恨犯罪 、水牛城的槍擊案，都在提醒我們，消除仇恨既是長期的任務，也是迫在眉睫的。

Met Council是這次活動的主要贊助方，該組織政策倡議部主任Dara Adams說，去年該組織注意到疫情帶來的貧困問題，以及不斷上升的仇恨犯罪，他們希望在仇恨犯罪上升的社區做一些消除貧困的工作，表明共同反對仇恨犯罪的意願和决心。

Adams表示，該組織反對一切仇恨，包括亞裔仇恨、反猶主義、仇視伊斯蘭教和同性戀等議題；該組織還按照各族裔不同的飲食特點來派發食物，比如在亞裔社區，他們就增加了白菜。

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)辦公室代表張意，則在現場派發450個新冠檢測盒，幫助民眾應對又趨嚴峻的新冠疫情。

市長移民事務辦公室代表李麗則提供市民卡諮詢，並派發小禮品；市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)的代表格羅斯(Bryan Gross)也參加了這次派發活動。