皇后區秋園監獄強行動工 社區將抗爭到底

針對秋園社區監獄計畫，社區居民及組織曾組織示威表示抗議。(臧東慧提供)

作為取代雷克島(Rikers Island)的社區監獄 之一，皇后區 秋園(Kew Garden)的監獄計畫一直遭到社區居民的反對，但市設計和建築局(Department of Design and Construction)近來已開始限制監獄建地周圍的出入，為施工作準備，第一階段的工程也擬在今年底完成，面對飆升的犯罪率，不少居民與社區人士16日再次對該計畫表示抗議與擔憂。

市設計和建築局日前在社區發出告示，表示正在限制秋園監獄建地周圍的出入，為修一條48吋的監獄水管作初步的施工準備；該局的發言人麥克斯(Ian Michaels)也說，在施工以前，承包商已在秋園82大道交126街、以及82大道交132街兩處，開挖了兩個試驗基坑、勘測地情，秋園監獄計畫第一階段的施工，也將在今年年底完成。

此前，前市長白思豪(Bill de Blasio)曾提出十年社區監獄計畫，計畫在曼哈頓、布朗士、布碌崙(布魯克林)與皇后區花費83億元建造四座監獄，逐步代替關閉的雷克島監獄；在就任市長以後，亞當斯 曾表示將兌現該計畫，用更小規模、人性化的社區監獄取代雷克島；但疫情期間，全市犯罪率飆升，公共安全成為一大隱患，越來越多的居民對在社區建設監獄表示不滿與反對。

紐約市居民聯盟創始人臧東慧16日表示，從去年6月監獄附屬停車場開工以來，一直在與秋園的民代與社區人士保持聯繫，密切關注事態進展，去年8月6日在監獄擬址舉行的示威活動，市議員霍頓(Robert Holden)及當時市議會第29區的參選人舒曼琳(Lynn Schulman)均抵制社區監獄，無論如何，秋園監獄不能興建，雷克島監獄應原地修復，在施工的停車場可以作為以後的醫院、學校或其他公眾設施的停車場。

臧東慧還說，關閉目前有6000多名在押囚犯、嫌犯的雷克島監獄，使用總共僅3500個床位的四個社區監獄，將不得不再釋放或少關押3000名囚犯到紐約的大街上，將嚴重危害社區安全，且計畫勞民傷財，所有秋園及周邊居民、(皇后區第八和第九)社區委員會、民選官員、以及包括居民聯盟、大紐約區同源會在內的社區組織，都已表明了將反抗這一荒謬計畫到底的決心，將繼續團結一致抗爭直到勝利為止。

社區人士陳熠16日表示，秋園、雷哥公園(Rego Park)以及森林小丘(Forest Hills)，曾是相對安全的社區，也是民眾意欲安居的理想地，但這一兩年來不好的政策，使秋園既有雨傘酒店(Umbrella Hotel)槍案的發生，又變成社區監獄的建地，雖說坐落在法庭周邊，便於嫌犯等上庭及處理法律相關事務，但社區監獄必然會對當地治安、學校、住家、小商業等造成許多的問題，83億元的撥款，也都是納稅人的血汗錢，「況且還沒有任何與我們溝通的橋梁，這是無論如何都不能接受的。」