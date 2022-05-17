電單車鋰電池火災今年恐倍增 紐約市消防局籲防範

電單車鋰電池引發的火災，今年可望比去年多出超過一倍；圖為在汽車展上陳列的電單車。(歐新社)

與電單車鋰電池相關的火災數量正在紐約市 迅速攀升，2022年迄今為止，市消防局已調查了近70起此類火災，包括一起致命的火災，而去年同期只有18起；消防局估計，若照此速度發展下去，今年電單車鋰電池引起的火災將是去年的兩倍，加強防範將是最主要的解決之道。

電單車於2020年合法化，新冠疫情 推動了電單車的進一步普及，根據外賣郎工會(Los Deliveristas Unidos)的一份報告，2021年9月，紐約市約有6.5萬名外賣郎，其中大部分騎行電單車送餐。

現在，輕型鋰離子電池已成為電單車和電動滑板車的標準配置，但鋰電池的危險也在日益顯現；如果電池壞了、過度充電，或使用翻新電池或存放不當，就會引起極具破壞性的火災，尤其是在存放多個鋰電池的地方，比如電單車店。

電單車鋰電池引發的火災，今年可望比去年多出超過一倍；圖為上月紐約汽車展上的新型電單車。(歐新社)

外賣郎工會聯合創始人弗里茨(Mike Fritz)說，廉價、受損或翻新的鋰電池更容易著火，用戶應該尋找經過保險商實驗室(Underwriters Laboratories)認證的電池；該實驗室制定安全標準並對設備進行測試，以確保它們符合要求。

弗里茨說，電單車使用者應該在遠離床和沙發等易燃物品的地方給電池充電，充電地點要遠離公寓主要入口，這樣一旦電池著火，可以方便逃生；不要把鋰電池放在極熱或陽光直射的地方，以防止它們過熱。弗里茨說，最糟糕的事情就是讓鋰電池在無人看管的情況下充電，甚至充電過夜。

不過，外賣郎在高溫、暴風雪和其他不利天氣條件下送貨，每天可能要騎車十小時或更長時間，他們的電單車和電池非常容易損壞；而且，外賣郎整天都在外面送貨，通宵充電往往是他們唯一的選擇；外賣郎選擇高質量的鋰電池就可以盡量避免事故，但對於收入微薄的外賣郎來說，價格數百元的高質量電池實在是太昂貴了。

正因為如此，外賣郎工會計畫為司機提供培訓，幫助他們了解如何將電單車保持在良好狀態，並及時發現電池瀕臨損壞的跡象，包括電池過熱、洩漏、形狀或顏色的變化、異常的聲音或氣味；弗里茨還對同時容納幾十個鋰電池的電單車店提出了建議，他說，店家應該投資 購買用於電池充電的防火櫃，並與消防部門合作，制定消防安全計畫。