我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

電單車鋰電池火災今年恐倍增 紐約市消防局籲防範

記者胡聲橋／紐約報導
電單車鋰電池引發的火災，今年可望比去年多出超過一倍；圖為在汽車展上陳列的電單車。(歐新社)
電單車鋰電池引發的火災，今年可望比去年多出超過一倍；圖為在汽車展上陳列的電單車。(歐新社)

與電單車鋰電池相關的火災數量正在紐約市迅速攀升，2022年迄今為止，市消防局已調查了近70起此類火災，包括一起致命的火災，而去年同期只有18起；消防局估計，若照此速度發展下去，今年電單車鋰電池引起的火災將是去年的兩倍，加強防範將是最主要的解決之道。

電單車於2020年合法化，新冠疫情推動了電單車的進一步普及，根據外賣郎工會(Los Deliveristas Unidos)的一份報告，2021年9月，紐約市約有6.5萬名外賣郎，其中大部分騎行電單車送餐。

現在，輕型鋰離子電池已成為電單車和電動滑板車的標準配置，但鋰電池的危險也在日益顯現；如果電池壞了、過度充電，或使用翻新電池或存放不當，就會引起極具破壞性的火災，尤其是在存放多個鋰電池的地方，比如電單車店。

電單車鋰電池引發的火災，今年可望比去年多出超過一倍；圖為上月紐約汽車展上的新型電...
電單車鋰電池引發的火災，今年可望比去年多出超過一倍；圖為上月紐約汽車展上的新型電單車。(歐新社)

外賣郎工會聯合創始人弗里茨(Mike Fritz)說，廉價、受損或翻新的鋰電池更容易著火，用戶應該尋找經過保險商實驗室(Underwriters Laboratories)認證的電池；該實驗室制定安全標準並對設備進行測試，以確保它們符合要求。

弗里茨說，電單車使用者應該在遠離床和沙發等易燃物品的地方給電池充電，充電地點要遠離公寓主要入口，這樣一旦電池著火，可以方便逃生；不要把鋰電池放在極熱或陽光直射的地方，以防止它們過熱。弗里茨說，最糟糕的事情就是讓鋰電池在無人看管的情況下充電，甚至充電過夜。

不過，外賣郎在高溫、暴風雪和其他不利天氣條件下送貨，每天可能要騎車十小時或更長時間，他們的電單車和電池非常容易損壞；而且，外賣郎整天都在外面送貨，通宵充電往往是他們唯一的選擇；外賣郎選擇高質量的鋰電池就可以盡量避免事故，但對於收入微薄的外賣郎來說，價格數百元的高質量電池實在是太昂貴了。

正因為如此，外賣郎工會計畫為司機提供培訓，幫助他們了解如何將電單車保持在良好狀態，並及時發現電池瀕臨損壞的跡象，包括電池過熱、洩漏、形狀或顏色的變化、異常的聲音或氣味；弗里茨還對同時容納幾十個鋰電池的電單車店提出了建議，他說，店家應該投資購買用於電池充電的防火櫃，並與消防部門合作，制定消防安全計畫。

紐約市 疫情 投資

上一則

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

下一則

耗資3000萬 曼哈頓時報廣場地鐵新入口啟用

延伸閱讀

橙縣富人區超大野火 燒毀24棟豪宅

橙縣富人區超大野火 燒毀24棟豪宅
南加橙縣拉古納尼格爾野火 摧毀至少20棟豪宅

南加橙縣拉古納尼格爾野火 摧毀至少20棟豪宅
寧德時代新電池 第二季將亮相

寧德時代新電池 第二季將亮相
Volvo投資以色列電池「超高速充電」5分鐘充飽160公里

Volvo投資以色列電池「超高速充電」5分鐘充飽160公里
電動車電池用久久 4個好習慣提高續航力

電動車電池用久久 4個好習慣提高續航力

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
紐約市16日下午到傍晚將出現強風暴天氣。(NBC截圖)

暴風雨今天下午襲紐約 或有冰雹、龍捲風

2022-05-16 13:00
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02
四分之一華裔血統的阿里提起訴訟，稱市警對亞裔的偏見阻礙警員晉升。(市警提供)

亞裔退休警官興訟 控局長歧視…阿里有1/4華裔血統

2022-05-14 07:41
一名在2013年透過申請政治庇護獲得綠卡的華女，由於當時委託的移民律師涉嫌移民詐欺，該華女政庇身分的正當性也同樣遭到當局懷疑。(記者顏嘉瑩/攝影)

律師涉移民詐欺 華女遭受牽連

2022-05-16 10:25

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次