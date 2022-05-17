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世華婦女協會聲援中華民國加入WHA

紐約訊
世華工商婦女企管協會大紐約分會，聲援支持中華民國加入WHA。(世華大紐約分會提供)
世華工商婦女企管協會大紐約分會，聲援支持中華民國加入WHA。(世華大紐約分會提供)

世華工商婦女企管協會大紐約分會成員15日在曼哈頓時報廣場集會，支持中華民國加入「世界衛生大會」(World Health Assembly ，WHA)、恢復世界衛生組織(WHO)觀察員身分。

第75屆世界衛生大會(WHA)訂於22日至28日在瑞士日內瓦舉行，在中國大陸多方阻撓下，中華民國已連續五年未獲邀參與；美國為向世界展現挺中華民國的力道，國會參議院於2021年8月先通過該法案，國會眾議院於今年4月通過法案，指示國務卿制定策略，協助中華民國恢復WHO觀察員身分，並參與WHA，法案送交拜登總統簽署成為法律。

世華大紐約分會會長李艷翠表示，WHO的宗旨在於追求全人類的最高健康標準，保障健康權之普世價值，不應該遺漏任何人；WHO作為最重要的國際醫衛組織，應堅定捍衛此宗旨，並堅守專業中立立場，政治考量不能凌駕專業，不該讓政治理由，損及中華民國人民享有最高水準衛生及健康之權利。

李艷翠說，中華民國作為國際醫療援助提供者，無論在實現全民健康覆蓋、提供緊急醫療援助、醫療專業衛生人員培訓、國際醫療物資捐贈或醫療防疫專業水準等，「台灣經驗」可成為各國未來面對任何傳染性疾病的參考；中華民國若納入全球防疫體系，將使更多國家受惠，也能使WHO的防疫努力更具成效。

世華大紐約分會呼籲WHO仔細聆聽國際社會的聲音，遵守專業中立，盡速尋求適當模式，以完整無礙的制度化方式接納中華民國參與WHA。

中華民國 WHO WHA

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