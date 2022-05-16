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社區巡邏隊 守護法拉盛滿1周年

記者鄭怡嫣／紐約報導
亞美凝聚聯盟社區巡邏隊慶賀亞太裔傳統月及成立一周年。(記者鄭怡嫣/攝影)
亞美凝聚聯盟社區巡邏隊慶賀亞太裔傳統月及成立一周年。(記者鄭怡嫣/攝影)

為慶賀成立一周年以及亞太裔傳統月5月，亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)15日在位於皇后區法拉盛的新辦公室舉辦慶祝活動，表示將繼續社區的巡邏及義工活動，維護法拉盛的公共安全，抵抗仇恨亞裔犯罪及歧視；市議員黃敏儀到場恭賀。

去年的亞太裔傳統月，國會議員孟昭文等代表皇后區的議員，曾在法拉盛市政廳前舉辦「我們屬於這裡：皇后區反對仇恨集會遊行」，共同譴責仇亞犯罪並呼籲團結，為捍衛社會的公平與安全，一群追求社會正義的華裔也在同日組建了美亞凝聚聯盟；如今，聯盟的社區巡邏隊每日仍在法拉盛社區巡邏兩次，擁有500多位成員，固定參與每日巡邏的隊員也有100多位。

在位於法拉盛三福大道(Sanford Ave)132-35號的新辦公室，亞美凝聚聯盟主席吳一平介紹，孟昭文提出的「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)在國會過關、簽署成法案後，巡邏隊也一直以實際行動，堅持抵抗仇亞犯罪與歧視，巡邏隊員配戴隨身攝像頭，方便錄像與取證，全員也攜帶口哨，以在犯罪發生時警示，隊員也在街頭發生突發情況時上前溝通、協助報警，並不定期對當地小商家進行有關攻擊與作案模式的宣傳教育，此外，巡邏隊員還每日記載街頭巡邏日誌，將日誌規範化與數據化，下一步則是與猶太社區等對接，與其他組織團體學習與探討更多維安經驗。

為鼓勵下一代也積極深入社區、參與社區公共事務，吳一平表示，巡邏隊也歡迎學生義工的加入，13歲以上的中學及高中生，與隊員一起在街頭巡邏、清理社區公園等，得到了當地許多華人家庭的響應，目前，已有50多位華人學生「新血」加入巡邏隊。

法拉盛 皇后區 歧視

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