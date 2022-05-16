無證華女丈夫離世 盼重申綠卡

一名中國女子多年前與一名公民結婚後，搬到紐約居住，但其丈夫在七年前去世，因錯失了公民遺孀兩年內申請綠卡 的機會，她只能暫時返回中國，幾年前持旅遊簽證重返美國後，重新上訴申請綠卡；因無證在美國生活，整日擔驚受怕，她稱自己備受煎熬；移民律師對此表示，當事人或需等到公民孩子年滿21歲，才能為她重申綠卡。

一名華裔女子在皇后區法拉盛 一場移民政策大趨勢 論壇上求助，稱自己雖與公民丈夫十多年前結婚，並育有一子，但因語言不通、不了解移民法規，從未收到丈夫聲稱為她辦理婚姻綠卡的面試通知。

隨著丈夫2013年突然離世，該女子又錯過了公民遺孀兩年內申請綠卡的機會，她只能先返回中國；後來她持旅遊簽證與孩子再度返回美國，並上訴重新申請綠卡，陷入漫長等待中，因無證一人在美國獨自扶養孩子，她說，自己每天陷入焦慮中，詢問律師如何能快速獲得綠卡。

移民律師陳明利表示，該女子因不了解美國的移民法律，無法提供已離世丈夫為她申請婚姻綠卡聘請律師的信息，代理律師只能先通過向公民及移民服務局(USCIS)申請該女子的移民卷宗，並從中檢視當局是否有過失或不當行為，再進一步申訴。

陳明利說，若求助者因自己搬家更改地址後，未能及時告知移民局 ，則視為申請者自動放棄綠卡申請，不屬於當局出現任何工作過失；他說，紐約有許多無證移民在當地生活，有當事人甚至幾十年不敢出法拉盛，連交通違規都不敢犯，就怕被移民局發現自己是無證移民。

雖然該女子的孩子是美國公民，但陳明利表示，除非孩子獨立生活出現極度困難(extreme hardship)情況，否則也不能為母親申請I-601或I-601A豁免。

移民律師劉汝華說，若該女子錯過公民遺孀兩年內申請綠卡的機會，上訴成功機會不大，但可等到公民孩子年滿21歲後，再為她申請綠卡。