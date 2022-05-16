我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

4槍擊案檢舉人 受困無證身分

記者胡聲橋／紐約報導
有四名舉報布碌崙地鐵槍擊案嫌犯的民眾，當前面臨移民身分問題；圖為他們在案發後接受紐約市警表彰。(Getty Images)
有四名舉報布碌崙地鐵槍擊案嫌犯的民眾，當前面臨移民身分問題；圖為他們在案發後接受紐約市警表彰。(Getty Images)

造成十人中槍的4月12日布碌崙(布魯克林)地鐵槍擊案，一名乘坐事發地鐵的墨西哥裔女性向警察提供了她拍攝的現場視頻，案發第二天，三名在曼哈頓東村升級監控錄像的工人同時發現了嫌疑人詹姆斯(Frank James)，並報了警；有關當局承認這四人都對拘捕嫌疑人有功，但現在，這四人都需要美國移民系統給予幫助。

這三名維修監控錄像報告發現詹姆斯的男子分別是一名無證墨西哥移民、一名黎巴嫩學生和一名逃離內戰的敘利亞人，給警察手機視頻的墨裔女子更是已被下達遞解令；目前，這四名爆料者和他們的律師正在為他們申請專門用於幫助執法部門的受害者、目擊者和線人的U簽證；與此同時，律師還設法決定，他們是否能申請人道主義或政治庇護。

提供嫌犯影像的墨裔女子名叫弗洛雷斯(Flores)，她和丈夫及兩個女兒就住在布碌崙日落公園附近；案發當日，37歲的弗洛雷斯把她的小女兒送到學校，在布碌崙第59街上了一輛N線地鐵，前往曼哈頓上西城工作；她選擇了第二節車廂，因為她挺著大肚子，而且感覺很累，所以她想找一個座位打盹。

很快，煙霧充滿了車廂，她屏住了呼吸；這時，她聽見一個男人獰笑著說，他們都去死吧；她說，當其他乘客跑向她那一側車廂時，她聽到了很大的聲音，「在那一刻，我只感覺到我內心的恐懼。」她拿起手機，開始拍攝現場。

與警方分享視頻似乎是很普通的行為，但對弗洛雷斯來說卻非常需要勇氣，因為她2000年乘坐美鐵列車時被捕，已被移民當局下達遞解令，雖然她從未收到過聽證會通知，但這事始終沒有解決；在槍擊案發生後，她想到的只是她未出生的孩子。

弗洛雷斯的律師說，他計畫要求移民法庭取消對她的遞解令，因為根據聯邦政府最新的指導意見，可中止對沒有犯罪紀錄者的遞解令，所以他對取消弗洛雷斯的遞解令表示樂觀。

有四名舉報布碌崙地鐵槍擊案嫌犯的民眾，當前面臨移民身分問題；圖為他們在案發後接受...
有四名舉報布碌崙地鐵槍擊案嫌犯的民眾，當前面臨移民身分問題；圖為他們在案發後接受紐約市警表彰。(Getty Images)

三名監控錄像維修工人的律師強調，幫助這三人獲得移民身分有利於重建穆斯林和移民在川普總統執政時喪失的信心；目前紐約市的880萬人口中，有超過三分之一是移民，其中包括50萬無證移民，紐約市居民中有76萬是穆斯林。在其他一些國家，政府可以為有英雄事跡的人加快移民進程，比如法國，但美國沒有類似這樣的規定。

移民 地鐵 布碌崙

上一則

紐約市撤30項罰單、減免90項罰款 20萬小商家受惠

延伸閱讀

布碌崙地鐵槍手出庭拒認恐襲 「感覺好極了」

布碌崙地鐵槍手出庭拒認恐襲 「感覺好極了」

紐約地鐵槍擊案嫌犯拒認恐怖襲擊指控：我感覺很好

紐約地鐵槍擊案嫌犯拒認恐怖襲擊指控：我感覺很好
NBA／富比世運動員收入榜 梅西奪冠、詹姆斯亞軍

NBA／富比世運動員收入榜 梅西奪冠、詹姆斯亞軍
NBA／詹姆斯若不提前續約 傳湖人也不會考慮交易

NBA／詹姆斯若不提前續約 傳湖人也不會考慮交易
NBA／若詹姆斯今夏沒提前續約 傳湖人不會考慮交易

NBA／若詹姆斯今夏沒提前續約 傳湖人不會考慮交易

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02
四分之一華裔血統的阿里提起訴訟，稱市警對亞裔的偏見阻礙警員晉升。(市警提供)

亞裔退休警官興訟 控局長歧視…阿里有1/4華裔血統

2022-05-14 07:41
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
紐約市吸食大麻的環境寬鬆，允許吸菸的地方都可吸食大麻；圖為在曼哈頓華盛頓廣場，大麻吸食者一起吞雲吐霧。(歐新社)

合法化亂象 前紐約市長朱利安尼：紐約大麻黃金時代的漏洞

2022-05-15 07:44

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人