4槍擊案檢舉人 受困無證身分

有四名舉報布碌崙地鐵槍擊案嫌犯的民眾，當前面臨移民身分問題；圖為他們在案發後接受紐約市警表彰。(Getty Images)

造成十人中槍的4月12日布碌崙 (布魯克林)地鐵 槍擊案，一名乘坐事發地鐵的墨西哥裔女性向警察提供了她拍攝的現場視頻，案發第二天，三名在曼哈頓東村升級監控錄像的工人同時發現了嫌疑人詹姆斯(Frank James)，並報了警；有關當局承認這四人都對拘捕嫌疑人有功，但現在，這四人都需要美國移民 系統給予幫助。

這三名維修監控錄像報告發現詹姆斯的男子分別是一名無證墨西哥移民、一名黎巴嫩學生和一名逃離內戰的敘利亞人，給警察手機視頻的墨裔女子更是已被下達遞解令；目前，這四名爆料者和他們的律師正在為他們申請專門用於幫助執法部門的受害者、目擊者和線人的U簽證；與此同時，律師還設法決定，他們是否能申請人道主義或政治庇護。

提供嫌犯影像的墨裔女子名叫弗洛雷斯(Flores)，她和丈夫及兩個女兒就住在布碌崙日落公園附近；案發當日，37歲的弗洛雷斯把她的小女兒送到學校，在布碌崙第59街上了一輛N線地鐵，前往曼哈頓上西城工作；她選擇了第二節車廂，因為她挺著大肚子，而且感覺很累，所以她想找一個座位打盹。

很快，煙霧充滿了車廂，她屏住了呼吸；這時，她聽見一個男人獰笑著說，他們都去死吧；她說，當其他乘客跑向她那一側車廂時，她聽到了很大的聲音，「在那一刻，我只感覺到我內心的恐懼。」她拿起手機，開始拍攝現場。

與警方分享視頻似乎是很普通的行為，但對弗洛雷斯來說卻非常需要勇氣，因為她2000年乘坐美鐵列車時被捕，已被移民當局下達遞解令，雖然她從未收到過聽證會通知，但這事始終沒有解決；在槍擊案發生後，她想到的只是她未出生的孩子。

弗洛雷斯的律師說，他計畫要求移民法庭取消對她的遞解令，因為根據聯邦政府最新的指導意見，可中止對沒有犯罪紀錄者的遞解令，所以他對取消弗洛雷斯的遞解令表示樂觀。 有四名舉報布碌崙地鐵槍擊案嫌犯的民眾，當前面臨移民身分問題；圖為他們在案發後接受紐約市警表彰。(Getty Images)

三名監控錄像維修工人的律師強調，幫助這三人獲得移民身分有利於重建穆斯林和移民在川普總統執政時喪失的信心；目前紐約市的880萬人口中，有超過三分之一是移民，其中包括50萬無證移民，紐約市居民中有76萬是穆斯林。在其他一些國家，政府可以為有英雄事跡的人加快移民進程，比如法國，但美國沒有類似這樣的規定。