我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

律師涉移民詐欺 華女遭受牽連

記者顏嘉瑩／紐約報導
一名在2013年透過申請政治庇護獲得綠卡的華女，由於當時委託的移民律師涉嫌移民詐欺，該華女政庇身分的正當性也同樣遭到當局懷疑。(記者顏嘉瑩/攝影)
一名在2013年透過申請政治庇護獲得綠卡的華女，由於當時委託的移民律師涉嫌移民詐欺，該華女政庇身分的正當性也同樣遭到當局懷疑。(記者顏嘉瑩/攝影)

一名在2013年透過申請政治庇護獲得綠卡的華女，由於當時委託的移民律師涉嫌移民詐欺，使得該華女也遭調查；過去幾年國土安全部(DHS)曾多次要求移民法官重審由涉詐欺的律師所處理的1萬3500件政庇案，但均未果，不久前移民上訴委員會(Board of Immigration Appeals，簡稱BIA)准許了國安部對該華女政庇案的重審動議(motion to reopen)，為眾多案件中首個被批准重審的案例。

根據法庭文件，一名移民法官在2013年11月26日批准了該名華女的政庇案，當時國安部並未提出異議，但在2017年，國安部提出動議要求重審該案，因為幫該華女申請政庇的律師在2014年被定罪為移民詐欺，認為華女獲得政庇身分的正當性存疑，不過該動議卻遭到移民法官駁回。

不過陪審團表示，該個別華女的案件與移民律師之前被和有詐欺罪的案例相似，憑著該事實，就能要求重審。

移民上訴委員會在一份聲明中表示，在移民法官批准該華女的政庇案時，其委託律師尚未被判涉嫌移民詐欺，而根據該律師的定罪紀錄顯示，華女的準備申請文件期間，與委託律師承認詐欺的時間重疊，因此該委員會決定重審該案，並交由移民法官重新評估華女政庇身分的正當性。

該華女目前的委任律師羅曼(Meer Rahman)表示，在2012年紐約有多達30位移民律師、法律助理和翻譯因為協助華人通過申請材料造假以獲得政庇資格，遭到逮捕，此後他也成為其中四個客戶的委任律師。

羅曼表示，這些客戶找上了錯的律師，是因為他們不知道哪些可以相信、哪些不能相信，而律師被判移民詐欺，也不代表這些客戶的政庇身分就完全是不可信。

他說，當時這名華女找上他時，他曾經與她面談，「我相信這個客戶的可信度，而且當時我們也打贏了這場官司」；如今案件將重審，羅曼表示，過了這麼多年國安部才突然認為當初移民法官的判決是錯的，提出重審要求，「這是不對的」。

羅曼對案子表示有信心，並說，「如果客戶決定要在聯邦第二巡迴法院(United States Court of Appeals for the Second Circuit)挑戰陪審團的決定，我們也會維持客戶原本就已經獲得的法律缓解(Relief)。」

移民 華女 詐欺

上一則

無證華女丈夫離世 盼重申綠卡

下一則

布碌崙參選人 政論會各抒己見

延伸閱讀

華人偷渡追逐美國夢 從被關八個月逆轉為洛縣餐廳老闆

華人偷渡追逐美國夢 從被關八個月逆轉為洛縣餐廳老闆
移民專頁／H-1B抽籤系統 3點應改進

移民專頁／H-1B抽籤系統 3點應改進
移民專頁／來美工作面試 持B1／B2簽證者可能被拒入境

移民專頁／來美工作面試 持B1／B2簽證者可能被拒入境
法拉盛春季家庭同樂日 民代與民同樂

法拉盛春季家庭同樂日 民代與民同樂
中否認剪綠卡禁出境傳聞 媒體追線索、揪盜圖帳號

中否認剪綠卡禁出境傳聞 媒體追線索、揪盜圖帳號

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02
四分之一華裔血統的阿里提起訴訟，稱市警對亞裔的偏見阻礙警員晉升。(市警提供)

亞裔退休警官興訟 控局長歧視…阿里有1/4華裔血統

2022-05-14 07:41
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
紐約市吸食大麻的環境寬鬆，允許吸菸的地方都可吸食大麻；圖為在曼哈頓華盛頓廣場，大麻吸食者一起吞雲吐霧。(歐新社)

合法化亂象 前紐約市長朱利安尼：紐約大麻黃金時代的漏洞

2022-05-15 07:44

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人