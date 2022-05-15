合法化亂象 前紐約市長朱利安尼：紐約大麻黃金時代的漏洞

紐約市吸食大麻的環境寬鬆，允許吸菸的地方都可吸食大麻；圖為在曼哈頓華盛頓廣場，大麻吸食者一起吞雲吐霧。(歐新社)

最近數月，曼哈頓下東城「卡茲食品店」(Katz's Deli)前總有一條長隊，許多人排在一輛食品車前，車裡的人會拿出樣品，請排隊的人聞一聞看一看，車身廣告寫的是紐約最新熱賣品：大麻，按行業的標準份量銷售每3.5克60元。

銷售大麻的「綠卡車公司」(Green Truck)在下東城設點，是為了吸引卡茲食品店的顧客流。公司在上西城一個主要地鐵站和布碌崙的Trader Joe's店前也有販售車，大中央火車站附近新設的販售點是該公司在紐約的第八個網點。但沒有一個網點是屬於依法經營，不過雖然不合法，卻也沒人干預。即使卡茲食品店外面時常停著一輛警車，但大麻的販售依然如故，彷彿警察 根本不存在。

紐約大麻合法化 後出現的亂象，被前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)稱為是「紐約大麻黃金時代的漏洞」。

紐約州 21歲以上的人可合法持有和吸食大麻的法律通過迄今已近一年，但紐約州的大麻合法化與加州等其他州完全不同；紐約州的法律規定要嚴格保證社會公平，並為少數族裔和深受毒品危害的人保留銷售大麻的機會。

紐約州的大麻合法化法律為全國最激進之一，紐約還被認為是大麻的熱賣市場，未來五年的需求可達37億至58億元。

紐約市吸食大麻的環境寬鬆，只要是允許吸菸的地方都可吸食大麻，但加州不行。而在朱利安尼市長任內，持有和吸食少量大麻就會面臨被捕，與今天相比可謂是翻天覆地。

紐約今年秋天才會發放首批大麻銷售許可，為了滿足市場需求，紐約已出現了沒有管制、在技術上屬於非法的龐大灰色市場，如今不費吹灰之力就能在紐約找到大麻，而且非法販售幾乎不會有任何風險。

住在曼哈頓上城的華盛頓(Milton Washington)說，他過去15年基本靠賣大麻為生，如今準備將他的「睜一隻眼閉一隻眼」生意轉為有銷售許可的合法「大麻吸食廊」，除了提供專業的吸食服務外，還可進行健身和保健活動。

紐約的大麻宣傳戰也已開打，從公車站到單車共享點，從地鐵廣告到高檔餐廳的菜單，都能看到二維碼顯示大麻可送貨上門，以及多種多樣的大麻晚宴佳餚。會員制的俱樂部在社群媒體上介紹即將展開的新服務，並藉機招募新會員。

曼哈頓以外四個區的許多零售商場原先是空空蕩蕩，如今充斥著許多公開販售大麻的菸店；「綠卡車」和「帝國大麻俱樂部」在線上和街頭大打廣告，歡迎顧客前來品嚐體驗。

傑姬·康羅(Jackie Conroy)是一所特許學校的營養師，但每逢周末和周三晚上，她會換上連衣裙到她創辦的酒吧上班，酒吧提供含有大麻的雞尾酒和餐食。康羅說，大麻合法化是在理想的時刻降臨紐約，疫情期間的限制被撤銷，人們都想出門，也不再恐懼，許多場所從始終被警察盯著變成不見警察的蹤影。

康羅說：「我們並不希望看到每個街角都有大麻販售車，大麻合法化初期出現的混亂，將在兩、三年內得到糾正。」