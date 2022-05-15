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被轟打擊犯罪不力 霍楚反擊：已做很多了

記者張晨╱紐約報導
政治對手抨擊止罪不力，州長霍楚(中)反擊稱「已經做了很多」。(州長辦公室提供)
政治對手抨擊止罪不力，州長霍楚(中)反擊稱「已經做了很多」。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)14日在接受媒體採訪時，回應了其民主黨初選對手、國會議員蘇奧齊(Tom Suozzi)對近期犯罪飆漲問題的發難，「我們完成了很多工作，我不希望你從我的對手那裡聽到這些，因為他們顯然不喜歡成功的事實。」

當霍楚被問及是否想在6月2日離開州府奧伯尼、開始新財年之前，在打擊犯罪方面做更多努力時，她堅持說，「我已經做了很多。」

儘管今年4月霍楚通過州預算，已經對保釋改革進行了修改，但法官的輕判加上司法系統多年來的「慣性」，使得一些備受矚目的案件被告在候審期間得以無罪釋放。

這其中包括四名嫌犯，他們在3月因涉槍被捕幾小時後便被釋放，一名法官還釋放了一被指控犯有盜竊罪和其他罪行的連環竊賊，他至少有32次被捕紀錄。

霍楚競選州長的民主黨初選對手、國會議員蘇奧齊近日指責其止罪不力，呼籲她做出更多改變，包括把允許法官根據被告對公共安全的危害進行審前羈押作為「第一要務」，因為如今這些被告在證明有罪之前均被認為是無辜的。

蘇奧齊批評霍楚收緊保釋金的計畫是「虛假的」，因為計畫中並沒有給出讓法官決定是否拘押危險嫌疑人的衡量標準；蘇奧齊說，「這些計畫是虛假的，無法解決犯罪問題，都不是真的；如果犯罪沒有後果，犯罪就會一直增加。」

但霍楚表示，她在公共安全與未有能力支付保釋金的嫌犯之間取得了良好的平衡，「我們已經改變了整個系統，我們繼續確保那些被指控犯有相同罪行、相同輕罪的人不會因為他們的支付能力而受到區別對待。」

「這是保釋改革背後的基本前提，我仍然相信這一點，但還有很多犯罪，暴力犯罪被排除在外。現在有更多的因素需要法官考量，因為我們有能力(監禁)慣犯，甚至仇恨犯罪也被包括在內；所以說，我們已經做了很多。」她補充道。

霍楚 民主黨 暴力犯罪

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