市警前仇恨犯罪小組指揮官被指「處理有誤」遭撤職 告市長求償

市警仇恨犯罪小組前指揮官科莉起訴市府誹謗，索賠100萬元。(Getty Images)

紐約市警仇恨犯罪 小組(Hate Crimes Task Force)前指揮官(Commanding Officer )科莉(Jessica Corey)，因指責遭攻擊的亞裔 女子不應拿手機拍攝嫌犯激怒對方，並阻撓案件列為仇恨犯罪，被市長亞當斯 (Eric Adams)下令調職其他部門；她本周向市府提出100萬元誹謗索賠，稱亞當斯對她的控訴完全「子虛烏有」。

去年10月，韓裔女子李埃斯特(Esther Lee)在曼哈頓中城A線地鐵車廂中遭一非洲裔男子辱罵「危險攜帶者」；更被該人吐口水，並辱罵其「傻x、婊子」等污言穢語長達幾分鐘，但其中並未包含「亞裔」字眼。

當李埃斯特報警，並配合仇恨犯罪小組調查此案時，科莉卻認為這不是仇恨犯罪，並對受害人說，「你知道你真不該用手機拍他，因為你這樣的行為可能觸怒了他。」

此事被媒體爆光後，科莉在短時間內便被亞當斯下令調離了仇恨犯罪小組。

「(科莉)極其謹慎地聽取了李女士對案件的描述，並表現出了關切。」索賠文件中寫道，在了解了案件的事實後，科莉「耐心地解釋了」為什麼這次襲擊不符合仇恨犯罪的定義。

「就在同一天，李埃斯特還給科莉發了一條短信，感謝她『花時間調查這個案子』並『向悉心向我解釋解調查結果』。」索賠通知稱，李埃斯特更告訴科莉，她的努力「非常值得讚賞」。

科莉的代表律師帕爾茨克(Edward Paltzik)在文件中寫道，「(亞當斯)完全無視現成的證據和信息，而這些證據和信息與李埃斯特對案件的描述相矛盾，表明我的當事人恰當而專業地處理了她的案件。」

科莉還聲稱，市議員黃茱莉(Julie Won)本月3日在市議會公共安全委員會(Committee on Public Safety)說，有「傳聞證據」說她「不承認仇恨亞裔犯罪」，這再次對她造成了誹謗。

帕爾茨克表示，科莉的個人和職業聲譽因此遭受了「重大和不可彌補的傷害」；但她在職期間與公眾，包括亞裔社區的互動，均得到了極大的讚揚，「不幸的是，她在處理一起所謂的仇恨犯罪案件時，被扭曲的事實所害，造成了如今無法挽回的聲譽損失。」

市府、黃茱莉和市警均沒有對此事做出置評。