勞工廳責MTA 未提報200多起工人受襲事件

州勞工廳指MTA未提報200多起工人遭襲擊事件；圖為地鐵站的MTA員工。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA ) 上個月收到多起州級勞工 違規通知，違規行為包括未妥善保存交通系統工作人員遭攻擊的紀錄、未提供必要培訓以協助工人處理這些襲擊事件。

紐約州 勞工廳表示，根據紐約郵報取得的違規通知和調查敘述附件，2019年至2020年期間，MTA未能在規定的傷害日誌中紀錄200多起工人受襲擊事件。

州勞工廳並且指責 MTA及紐約市捷運局(New York City Transit)未遵循州府「工作場所暴力預防計畫」命令的必要元素，而且沒有在2019年、2020年提供工作場所暴力年度培訓。

根據4月1日的州級違規通知，雇主並未向每位員工提供工作場所暴力風險的相關訊息、也未進行培訓，至少應每年一次。

MTA之前也曾在2019年11月因未能「建立和提出報告」而被盯上。

針對郵報獲得的相關文件，勞工廳發言人證實其真實性，並表示這些報告不言自明；發言人透過電子郵件說，州勞工廳正與MTA合作，確保該機構合乎規範。

MTA必須在8月之前解決違規問題。

工作暴力是MTA一線員工面臨的重大挑戰； MTA 統計數據顯示，今年到目前為止，地鐵工人平均每週遭受近兩次襲擊，除此之外，每周還有數十起反工人的騷擾案件。

緊督MTA的MT 檢核長此前曾指出MTA未依州規範提供培訓。

MTA發言人雷斯尼克(Eugene Resnick)透過聲明說，MTA致力與紐約州勞工廳合作，確保遵守與員工健康和安全相關的所有州法規，並稱工人保護仍是MTA的重中之重，將認真對待員工提出的所有有效投訴。