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眾議員瑪麗奧挺紐約警 爭到290萬聯邦款添裝備

記者胡聲橋╱紐約報導
國會眾議員瑪麗奧(左二)說，支持紐約警察的時候到了。(瑪麗奧辦公室提供)
國會眾議員瑪麗奧(左二)說，支持紐約警察的時候到了。(瑪麗奧辦公室提供)

代表史泰登島和布碌崙(布魯克林)南區的國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)日前宣布，她已從2022年聯邦政府業務預算中為紐約市警察局爭取到290萬元；這筆撥款將用於購買個人防護設備和法醫設備，並擴大警犬隊伍。

「當其他民選官員試圖減少警察的經費時，我很自豪地兌現承諾，為紐約市警察爭取到了更多經費。」瑪麗奧一份聲明中說，現在犯罪率急劇上升，犯罪活動在紐約街道和地鐵蔓延，民選官員支持紐約警察的時候到了；他們不應該繼續束縛警察的手腳、剝奪對警察來說至關重要的關鍵資源。

瑪麗奧說，她上任後，就得知紐約市警察局需要這些個人防護設備並擴大警犬隊伍；現在，她很高興能為他們爭取到這些資金；她表示將繼續努力為警察提供所需的工具，從而使他們能更有效地完成工作，使罪犯遠離街道。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，維護紐約人和遊客的安全，需要訓練有素和裝備精良的警察；這筆關鍵的資金來自聯邦司法部紀念愛德華-柏恩的司法援助撥款；這項撥款是為了紀念1988年在保護一個毒品案件的證人時遭暗殺的紐約市警察。

西維爾說，這筆經費可用於全國各地的警察隊伍和設備，是紐約警察局無情打擊犯罪和恐怖主義這一使命不可或缺的組成部分。

在這290萬元的撥款中，最大的一塊將用於購買新的法醫設備，為200萬元；55萬元將用於購買更多的個人防護設備；35萬元將用於警犬的訓練和設備。

市長亞當斯(Eric Adams)此前在下一財政年度的行政預算中，提出市警總局的預算1.82億元。

警察 紐約市 預算

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