我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

蘇素音加入華策會 成為新董事成員

記者張心╱紐約報導
蘇素音。(華策會提供)
蘇素音。(華策會提供)

華人策劃協會(華策會)日前宣布蘇素音(Suyin So)加入該機構，成為董事會成員。

蘇素音是Harpia Asset Management的負責人，一家以使命為導向的房地產資產管理和運營公司。她擁有傳媒、法律及社會影響方面的多元化職業生涯。 

在2012年，蘇素音與他人共同創辦了中央皇后區特許學校(Central Queens Academy Charter School，簡稱CQA)，這是一所高績效的獨立特許學校，致力於為在皇后區艾姆赫斯特的低收入新移民提供免費初中教育。在她的領導下，CQA 獲得了州的學術卓越認可，並在公立和私人資金的協助下，擴展到擁有8萬平方呎的新學校。

蘇素音也曾是Pryor Cashman LLP律師事務所的民事訴訟律師；在從事法律職業之前，她是NBC電視台的一名新聞記者。

先後畢業於常春藤名校布朗大學和喬治城大學法律中心的蘇素音，目前是Montessori Day School of Brooklyn的董事會成員，並且是青年發展組織 Apex for Youth的前任總裁。

蘇素音和丈夫Jeff Hao以三個孩子住在布碌崙(布魯克林的)的展望高地(Prospect Heights)。

皇后區 低收入 常春藤

上一則

AAPI關愛博覽會明華埠登場

下一則

華爾街無畏女孩 續留至明年初

延伸閱讀

安全堪憂 公校搜出逾4700件防身武器

安全堪憂 公校搜出逾4700件防身武器
周末好去處／愛德懷德公園植樹活動

周末好去處／愛德懷德公園植樹活動
皇后區中餐館前 高中生遭同窗槍傷

皇后區中餐館前 高中生遭同窗槍傷
17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷
心理健康第一響應 擴至布碌崙皇后區

心理健康第一響應 擴至布碌崙皇后區

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
紐約大學21歲學生米利根(Raife Milligan)在曼哈頓下東城遭酒駕司機撞倒身亡。(取自GoFundMe)

紐約大學21歲學生 凌晨於曼哈頓遭酒駕司機撞倒身亡

2022-05-06 13:53
趙坤英說起遭槍殺的丈夫嚴志文，「世界上沒有一個人比他更勤勞」。(記者鄭怡嫣／攝影)

後悔當天沒把他「按」住 嚴志文遺孀：沒人比他更勤勞

2022-05-06 02:30
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊