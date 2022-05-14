蘇素音加入華策會 成為新董事成員

蘇素音。(華策會提供)

華人策劃協會(華策會)日前宣布蘇素音(Suyin So)加入該機構，成為董事會成員。

蘇素音是Harpia Asset Management的負責人，一家以使命為導向的房地產資產管理和運營公司。她擁有傳媒、法律及社會影響方面的多元化職業生涯。

在2012年，蘇素音與他人共同創辦了中央皇后區 特許學校(Central Queens Academy Charter School，簡稱CQA)，這是一所高績效的獨立特許學校，致力於為在皇后區艾姆赫斯特的低收入 新移民提供免費初中教育。在她的領導下，CQA 獲得了州的學術卓越認可，並在公立和私人資金的協助下，擴展到擁有8萬平方呎的新學校。

蘇素音也曾是Pryor Cashman LLP律師事務所的民事訴訟律師；在從事法律職業之前，她是NBC電視台的一名新聞記者。

先後畢業於常春藤 名校布朗大學和喬治城大學法律中心的蘇素音，目前是Montessori Day School of Brooklyn的董事會成員，並且是青年發展組織 Apex for Youth的前任總裁。

蘇素音和丈夫Jeff Hao以三個孩子住在布碌崙(布魯克林的)的展望高地(Prospect Heights)。