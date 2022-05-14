AAPI關愛博覽會明華埠登場

瓊斯健二(右)飛越仇恨組織將在曼哈頓華埠舉辦第二屆「AAPI關愛博覽會」。(記者張晨/攝影)

一年一度的亞太裔傳統月， 但涉及亞裔 受害者的攻擊案件並未減少，越來越多的亞裔年輕人站出來教育社區，並提供可用資源；飛越仇恨(Soar Over Hate)、獻愛華埠 (Send Chinatown Love)等非營利組織，訂於15日(周日)在曼哈頓華埠哥倫布公園(Columbus Park)舉行第二屆「AAPI關愛博覽會」，為社區民眾提供文化活動、免費小食和可用資源。

飛越仇恨的組織者日裔 青年瓊斯健二(Kenji Jones)表示，疫情期間掀起的排外主義和仇恨犯罪浪潮讓他感到十分痛心，也對不成比例地針對弱勢的耆老和女性的攻擊感到厭惡。

瓊斯健二說，「為了表示對亞太裔耆老、女性和LGBTQ群體的支持和幫助他們更好地保護自己，我們希望通過這種有愛的社區活動，將人們聚集在一起，在分享美食、文化的同時分發個人安全報警器和胡椒噴霧。」

這已不是瓊斯健二首次舉辦此類活動，去年的亞太裔傳統月，他就在全市的亞裔社區分發了1萬個警報器和超過5000瓶胡椒噴霧，以備亞裔民眾防身。

15日的活動均免費，時間為下午1時至4時，民眾可自由進出，無需預約，現場不僅有華埠餐廳免費提供的熱食小吃、文化活動，還有自衛設備、課程，服務社區中的弱勢群體；活動還提供健康篩查及心理輔導，更有選民登記、住房資源、移民權利、政府福利宣導等不同攤位。