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市主計長訪法拉盛 商家訴苦

記者鄭怡嫣／紐約報導
市主計長蘭德(右)在法拉盛為雲吞妹老闆劉穎諭(中)頒發了表揚狀。(記者鄭怡嫣/攝影)
市主計長蘭德(右)在法拉盛為雲吞妹老闆劉穎諭(中)頒發了表揚狀。(記者鄭怡嫣/攝影)

蘭德(Brad Lander)上任市主計長後，12日首次拜訪華人聚居的皇后區法拉盛，聽取當地華人小商家、亞裔組織的心聲，致力協助解決商家關心的緬街公車專用道、政府各部門溝通不到位等問題。

在法拉盛商業改進區(BID)執行主任余鈿崧的陪同下，蘭德先後走訪了黃金商場(Golden Mall)、老字號藥店同仁堂、主打港式雲吞撈麵的熱門餐館雲吞妹(Maxi’s Noodle)，以及位於友聯街(Union St.)附近的韓國小商家及社區組織，聆聽社區的反饋。

位於緬街(Main St.)近41路、目前仍在整修中的黃金商場，是法拉盛歷史悠久的美食商場，陪伴社區老僑、新僑走過20年，見證了包括「西安名吃」、「百餃園」、「成都天府」等名店在此翻紅、開枝散葉的發展史；商場經理鄭小麒(Robert Cheng)向蘭德反應，需要市消防局獲批的消防檢查文件已從1月申請至5月，但仍有部分細節，需要與不同部門不斷來回交涉，效率低下。

蘭德(中)與黃金商場經理鄭小麒交談。(記者鄭怡嫣/攝影)
蘭德(中)與黃金商場經理鄭小麒交談。(記者鄭怡嫣/攝影)

余鈿崧也表示，政府的各部門，或是一個部門下的不同層級，互相之間雖然有聯繫，但溝通與協作不到位，例如按照市消費者事務局(DCWP)的規定，店家的攤位可以朝人行道方向延伸五呎，但按照市衛生局的規定，卻只能延長三呎，這既增加了小商家們對如何遵守相關規定的難度，也降低了他們與各政府部門溝通的效率。

蘭德首次以市主計長身分拜訪法拉盛，與小商家對話。(記者鄭怡嫣/攝影)
蘭德首次以市主計長身分拜訪法拉盛，與小商家對話。(記者鄭怡嫣/攝影)

蘭德聽聞後表示，已經聽聞不少有關消防檢查程序緩慢的問題，消防局的要務雖是抗擊各地火情，但也應酌情騰出人手加快檢查速度，希望亞當斯政府也能效仿前市環保局長凱薩琳·加西亞(Kathryn Garcia)在參選市長時的承諾，將市民及小商家的申請程序簡化，並集中到一個政府部門底下，以增加政府辦事的效率。他還致電了市消防局代理局長，表示就此事樂意安排後續的雙方會面。

蘭德(左)首次以市主計長身分拜訪法拉盛，探訪小商家，右為余鈿崧。(記者鄭怡嫣/攝...
蘭德(左)首次以市主計長身分拜訪法拉盛，探訪小商家，右為余鈿崧。(記者鄭怡嫣/攝影)

同仁堂的老闆莊振輝則反應，緬街的公車專用道計畫，阻擋了駕車來法拉盛的民眾，吃了罰單的車主很可能會對法拉盛產生不好的印象而不願再來，雖然新任市交通局局長已到訪過法拉盛，但並不清楚他是否真的了解此地民情，交通局是否願意就該計畫做一個詳細的商業及交通研究報告。

市主計長蘭德在法拉盛與同仁堂老闆莊振輝交談。(記者鄭怡嫣/攝影)
市主計長蘭德在法拉盛與同仁堂老闆莊振輝交談。(記者鄭怡嫣/攝影)

蘭德聽聞後也致電市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)，羅格貴茲回應已了解這個問題，將與社區合作探討解決之道。

蘭德(左)首次以市主計長身分拜訪法拉盛，右為余鈿崧。(記者鄭怡嫣/攝影)
蘭德(左)首次以市主計長身分拜訪法拉盛，右為余鈿崧。(記者鄭怡嫣/攝影)

此外，蘭德還為雲吞妹的老闆劉穎諭(Maxi Lau)頒發了表揚狀，感謝她在疫期堅持為社區醫院和警局贈贈餐食。

法拉盛 華人 亞當斯

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