憂限槍法規廢除 亞當斯：紐約將陷入危險

亞當斯表示，最高法院裁決廢除紐約州有關限制「隱秘持槍權」的控槍法案，紐約市將陷入危險。（市長辦公室提供）

由保守派控制的聯邦最高法院此前傳出有意推翻墮胎權受憲法保障的裁定，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)12日表示，若最高法院繼續偏袒保守派，裁決廢除紐約州 有關限制「隱秘持槍權」的控槍法案，「紐約市將陷入危險之中。」

目前紐約州法律規定，僅有那些能證明有「正當理由」的民眾可持有「隱秘攜槍證」，在公共場合隱秘攜帶槍枝；這一法規已經實施近百年，但此前遭到紐約州步槍及手槍協會(New York State Rifle & Pistol Association)上訴至最高法院，認為此項法規違反了公民的憲法第二修正案權利。

預計最高法院將在未來幾周內對此案作出裁決；亞當斯說，保守派控制的最高法院已經有意擬推翻墮胎權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，他擔憂最高法院此案的裁決恐對保守的擁槍派有利，「對紐約這種人口稠密的社區來說，此案的裁決結果對我們影響重大，我們現在正在與法律專家合作做好應對，應保持高度關注。」

此案去年已在最高法院舉行口頭辯論，撰寫推翻「羅訴韋德案」案主要意見書草稿的大法官艾里托(Samuel Alito)當時表示，守法民眾無法在紐約市地鐵攜槍，但持有非法武器的人卻可以，這樣做不公平；這一表態讓控槍維權團體不滿，認為艾里托和其他保守派大法官可能推翻紐約州控槍法。

亞當斯上任以來一直將打擊槍枝暴力作為重要任務；他說，即使最高法院推翻州控槍法案，他仍希望在紐約市畫出禁槍區，如學校和地鐵；但他也承認，如此做也很可能招致訴訟，「但我們的律師正在進行研究，我們不會對可能對我們不利的裁決坐視不理。」