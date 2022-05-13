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紐約客談╱黑人的命是命 華人的命也是命

紐約客談

「我們華人的命究竟是不是命？」慘遭槍擊殞命的華裔外賣郎嚴志文的遺孀趙坤英吶喊控訴著；從得知丈夫被殺的4月30日至今已近半月，這位帶著三個孩子的婦女眼中仍舊溢滿迷茫，傷痛使她的神情麻木至行屍走肉，但嘴角的倔強和頑強「拖」著她站在眾人面前致謝，發言完淺聲低語「我還是很難過，很虛弱，對不起，想先回去了。」

這種傷亡家屬悲痛欲絕的場景，在媒體人的眼中已經被迫習慣，與他們一樣被傷痛刺激到麻木的觀者，有著一樣的無助和心傷；從新冠肆虐「中國病毒論」甚囂塵上以來，仇亞和仇華犯罪新聞成為幾乎「打卡式」的日常；今年開局五個月，相關事件一次次刷新著人們的認知：從1月被推落地鐵身亡的40歲華裔女子高慧民(Michelle Aylssa Go)、2月遭遊民尾隨殺害的35歲韓裔女子李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)、3月經88天搶救仍無效去世的62歲華裔老婦馬桂英、再到4月被槍手射擊致死的外賣郎嚴志文⋯⋯可怕的是，我們不知道下個月會如何、慘遭厄運的又會是誰？

悲劇的輪迴使觀者不禁想問，如果這頻繁而「赤裸裸」的族裔仇恨案件，上演在其他任何一個其他人種身上，他們會如何反應？又會得到怎樣的待遇？趙坤英透露的「事發至今，警方掌握監控，卻無一張通緝令，無任何拘捕訊息」，似乎正好反映著這種基於某種標準而存在的「差別」待遇。

我們不確定那種「標準」是什麼，可能是膚色背景，又或許是選民人數，但如果高喊「黑人的命是命」的天賦人權之國，無法也正視「華人的命是命」的話，所有針對特定族群的「悲憫」，便也無形中成了傷害其他群體的「兇手」，使一場無硝煙的戰爭、越燃越旺。

華裔 華人 韓裔

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