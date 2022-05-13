布碌崙地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

發生在4月12日的布碌崙(布魯克林)地鐵槍擊 案，導致十人中槍受傷，其中16歲的華裔高中男生葉卓軒(Zhuoxuan Ye，音譯)身中兩槍，左手大拇指骨頭被槍彈擊碎，恐將落下終身殘疾；他和母親相依為命，如今生活已陷入困境，12日再次請求各界伸出援手。

12日是布碌崙地鐵大規模槍擊案發生滿一個月，說起這宗讓兒子無辜受害的槍擊案，葉卓軒的媽媽陳女士用「好恐怖、很害怕」來形容，她說直到現在，一坐地鐵還有陰森森的感覺。

一個月前的12日早晨，葉卓軒像往常一樣搭乘N車地鐵去高中上學，不幸遭遇嫌犯詹姆斯(Frank James)在地鐵車廂內開槍，混亂中他身中兩槍，一槍打中他的左腿，一槍將他的左手大拇指骨頭擊碎；等地鐵車廂門打開人們紛紛逃命時，他從車廂內吃力地爬出，當時有目擊者拍下了他無力靠坐在站台上，中槍的左腿已被鮮血浸透的照片。

葉卓軒當時被送到醫院急救，醫生馬上為他的左手做了第一次手術 ，預計今後還要進行多次手術；陳女士介紹，幾天前她陪兒子到醫院復查，被告知因左手槍傷處還有血，暫時無法做第二次手術；葉卓軒不僅左手大拇指的骨頭被擊碎，連相鄰的食指骨頭也受影響。葉卓軒的醫療費將由聯邦當局負責。

陳女士說，兒子目前的情緒已好了許多，學校還為他提供了網課。

7日，詹姆斯被以恐怖主義罪名起訴，若罪成，將面臨終身監禁。陳女士表示，她希望看到槍手受到法律的嚴厲制裁，更希望看到紐約的地鐵安全能得到大幅提升，否則不知道下一個受害者是誰。

陳女士是一位單身母親，與兒子相依為命，她在去年12月就已失業，生活陷入窘境，現在兒子又無辜遭槍擊，全家生活雪上加霜，連房租都交不起。

如今物價不斷飆升，母子倆沒有任何收入，但要支付日常生活的開支，感到力不從心；陳女士希望各界人士能向他們伸出援助之手，幫助母子倆渡過眼前的難關。

善心人士可登錄Gofundme網站為葉卓軒母子設立的籌款專頁https://www.gofundme.com/f/emergency-fund-for-subway-shooting-family。