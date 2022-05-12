無視民主黨提名者 亞當斯背書親信參選

亞當斯11日宣布背書前助手、獨立參選人雷德(左二)參選布碌崙東弗萊布許州眾議員，無視民主黨提名的參選人。（視頻截圖）

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)11日宣布背書自己的前助手、獨立參選人雷德(Hercules Reid)參選布碌崙 (布魯克林)東弗萊布許(East Flatbush)選區州眾議員，直接忽略了民主黨 提名的參選人，此舉可能激怒州議會民主黨領袖。

雷德曾在亞當斯擔任布碌崙區長時任其助手，目前以獨立參選人參加將於5月24日舉行的第58選區州眾議員特別選舉，因該選區現任州眾議員佩里將履新美國駐牙買加大使。

雷德的對手是民主黨提名的沃特曼(Monique Chandler-Waterman)，後者已經獲得多個工會及布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)等人背書；她曾在2019年參選市議員失敗，此前也擔任過威廉姆斯的幕僚。

記者會的地點選在12歲女孩萊文(Kade Lewin)上月被射殺之處，亞當斯說，雷德進入州議會有利於市府與州議會更好的合作，解決公共安全問題；他還將雷德的名字「赫拉克勒斯」與古希臘神話中的大力神赫拉克勒斯做類比，「你不需要讀神話故事來了解我們自己的赫拉克勒斯，他是個有力量的人，也將把力量帶到州府；我們需要像他一樣的合作夥伴，他是引領紐約市和紐約州走在正確方向的人選。」

然而，一位擔心引起亞當斯不滿而匿名的布碌崙民主黨民代表示，亞當斯此舉無助於和州議會民主黨人搞好關係，因為支持第三黨(獨立)參選人所釋放出的信息很有問題，而亞當斯目前正在向州議會要求更多政策，包括延長市長公校控制權；「目前州議會的會期僅剩兩周，市長應該前往州府完成這件事，而不是搞地方政治；現在州府的人都在看著，他不在州府出現，就會一直對他不利。」