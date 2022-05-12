阻葛謨捲土重來 紐約民主黨擬立法禁他動用競選資金

州議會民主黨人擬立法阻止前州長葛謨動用1600多萬元競選資金，以防止他復出參選。(美聯社)

紐約州 議會民主黨人士擬立法，在前州長葛謨 (Andrew Cuomo) 如傳聞般復出競選州長前，阻止他動用1600多萬元競選資金。

州眾議員施泰克(Phil Steck)非常擔心葛謨以報復作風運用巨額競選基金，藉以懲罰當初客觀解讀騷擾證據並將他趕下台的人；施泰克10日在州議會記者會上談到他與州參議員比亞吉(Alessandra Biaggi)推動的法案時表達隱憂。

葛謨去年8月辭職後，近幾個月利用既有競選帳戶資金播放電視廣告自我捍衛，內容包括一連串醜聞，諸如州檢察長詹樂霞(Letitia James)所提報告、議會彈劾 調查紀錄中的不當性行為。

選民維權組織「Common Cause New York」總監勒納(Susan Lerner)說，假如在葛謨為政治救贖而進行競選活動前通過法案，他(葛謨)將不得不設置新競選基金募款。

根據1月提交給州選舉委員會(Board of Elections)的文件，葛謨目前手頭有1640萬5353.53元競選資金。

其他不光彩政客近年也利用寬鬆的州競選財務法在缷任後動用資金，其中包括十年前因賄賂罪被判入獄的前州參議員克魯格(Carl Kruger)。

施泰克和比亞吉目標是6月2日州議會休會前通過法案，支持法案的倡議者稱，葛謨自認比任何人能幹，能在州長三個任期內募集巨額資金。

法案推動人之一比亞吉過去曾是葛謨助手，完成立法是他今年的優先事項。

施泰克補充，既有程序下，議會委員會未來幾週將對法案進行投票。

該法案一旦通過，將適用所有因州檢察長或立法機構發現違法行為而被判有罪、彈劾或辭職的民選官員。前官員須在離任兩年內將競選資金還給贊助者，或者捐贈慈善機構、公立大學、一般州基金。

針對前紐約州副州長本傑明(Brian Benjamin)，除非導致他上個月下台的賄賂陰謀被定罪，否則新通過法案不適用。

葛謨發言人阿佐帕迪(Richard Azzopardi)透過聲明反對該立法提案。