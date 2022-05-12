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紐約州國會議員、州參議員初選 確定延至8月23日

記者和釗宇╱紐約報導
民主黨人要求初選仍在6月舉行，遭聯邦法官駁回；圖為紐約選民參加大選投票。(美聯社)
民主黨人要求初選仍在6月舉行，遭聯邦法官駁回；圖為紐約選民參加大選投票。(美聯社)

紐約州高等法院此前裁決，由民主黨控制的州議會出台的國會議員和州參議員選區重畫地圖違憲，決定將此兩項初選推遲至8月23日舉行，但這一裁決被民主黨訴至聯邦法院；紐約北區聯邦法院11日晚作出裁決，駁回了民主黨的上訴，維持原有裁決。

資助此次訴訟的民主黨國會競選委員會(Democratic Congressional Campaign Committee)認為，如果將初選推遲至8月，可能導致紐約州違反要求確保海外軍人能夠即時投票的聯邦法律，此舉意圖則是仍然使用已被判違憲的選區地圖。

不過紐約北區聯邦法院法官夏普(Gary Sharpe)沒有理會這一顧慮，「推遲的初選將採用新畫的國會議員選區地圖，仍有足夠的時間滿足聯邦法律的要求。」

民主黨上周就曾在紐約南區聯邦法院提訴，請求對州法院的裁決出台禁止令並要求所有初選如期在6月舉行，但遭到法官卡普蘭(Lewis Kaplan)拒絕，稱民主黨的提議是「孤注一擲」。

民主黨仍有可能到聯邦巡迴上訴法院提訴，但法務專家認為獲勝的可能性微乎其微，法庭不太可能推翻前兩個法官的裁決，尤其是在紐約州選舉委員會和聯邦司法部都不反對推遲初選的情況下。

上周，做出首輪裁決州高等法院法官麥卡利斯特(Patrick McAllister)，和他任命的選區重畫主事人塞瓦斯(Jonathan Cervas)，已經聽取近20個社區團體和選民作證，預計塞瓦斯將於本月16日將重畫的選區地圖呈交州議會和法庭，但民主黨人正在呼籲舉行更多公聽會。

若再無變故，紐約州初選將分兩場舉行，選區地圖未受影響的州眾議員初選將和州長初選仍在原定的6月28日舉行，州參議員和國會議員初選則將在8月23日舉行；州議會已經呼籲為地方選舉委員會增撥資金，以應對這一變化。

民主黨 紐約州 參議員

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