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共和黨州長參選人小朱利安尼 批李修頓墮胎立場多變

編譯孫梁╱綜合11日電
共和黨紐約州長參選人小朱利安尼(右)批評黨內初選對手李修頓(左)的墮胎立場多變。(美聯社)
共和黨紐約州長參選人小朱利安尼(右)批評黨內初選對手李修頓(左)的墮胎立場多變。(美聯社)

紐約州長初選，共和黨參選人激戰正酣，聯邦最高法院洩露出的羅伊訴韋德案(Roe v. Wade)將被大法官推翻的意見草稿，也成為角逐黨內州長提名者批評對手的話題；參選人之一、前紐約市長朱利安尼的兒子安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)藉機批評聯邦眾議員李修頓(Lee Zeldin)，指他曾宣稱如果當選州長，將任命一位反墮胎人士出任州衛生廳長，但如今卻從他先前的立場後退。

小朱利安尼還說，被定罪竊取前市長彭博連任競選團隊75萬元的共和黨策士哈格提(John Haggerty)，試圖幫助李修頓在初選中做掉競爭者；他說：「李修頓號稱擁護選舉正義，但他卻雇用罪犯將對手的名字從選票中抹掉。他撒謊成性，不值得信任，在墮胎問題上是含糊其辭。」

李修頓的發言人凱蒂·維森茨(Katie Vicentz)回應說：「朱利安尼的指控沒有一句是真的。」不過發言人沒有詳細說明李修頓對羅伊訴韋德案的看法。

朱利安尼批評李修頓在墮胎問題上的立場多變，指他日前表示儘管對墮胎有自己的觀點，但無論羅伊訴韋德案是否被推翻，紐約州的墮胎權問題都不會改變，他如果當上州長，可能也不會改變紐約的墮胎法。而李修頓上月曾說，如果出現一位反墮胎的衛生廳長，將是個好主意，對紐約州有利。

李修頓的發言人對他的言論淡化處理，說考慮到民主黨人在紐約州的參眾兩會都占絕對優勢，因此他不會任命一個反墮胎的衛生廳長；即使羅伊訴韋德案果真被高院推翻，墮胎在紐約州仍屬合法，因為州議會2019年的生育健康法已被納入紐約州的法典，明文規定婦女有權墮胎。

角逐民主黨州長提名人的州長霍楚表示，捍衛墮胎權是她競選的中心議題，她的兩則競選廣告都強調要維護墮胎權，她日前在宣布州府將撥款3500萬元支持墮胎機構時說：「生育健保在紐約是人權，我們將堅定捍衛墮胎權，保證為每個想墮胎的人提供服務。」

墮胎 紐約州 羅伊訴韋德案

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