州長初選電視辯論 霍楚確定參加兩場

州長霍楚表示，她同意參加兩場州長初選電視辯論。（州長辦公室提供）

感染新冠肺炎、正在隔離中的紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)11日表示，她同意參加兩場州長初選電視辯論，對陣民主黨初選對手、國會議員蘇奧齊(Tom Suozzi)和紐約市 公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)。

霍楚在一份聲明中表示，「我願意參加這兩場辯論，展現我們解決問題的過往成就；現在距離初選僅剩最後一個月，我期待我們將保持勢頭，在11月擊敗共和黨候選人。」

首場辯論將於6月7日舉行，主辦方為WCBS-TV和Newsradio 880；第二場辯論將於6月16日舉行，主辦方為NBC New York、Telemundo 47和奧伯尼時報聯盟(Albany Times Union)。

霍楚的對手們已經蓄勢待發準備發難，攻擊霍楚的前副州長本傑明(Brian Benjamin)辭職醜聞以及近期的犯罪飆漲問題；蘇奧齊此前聲稱優勢在他，威廉姆斯四年前曾在副州長競選中差點擊敗霍楚。

不過，霍楚在所有民調中依然保持大幅領先；資深政治顧問申科夫(Hank Sheinkopf)表示，霍楚能否成功初選只取決於她是否會犯錯，「要擊敗現任州長幾乎是不可能的，要想讓霍楚輸，她就必須犯下大錯誤，給蘇奧齊和威廉姆斯攻擊的口實。」