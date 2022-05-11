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紐約曼哈頓僅8%上班族 天天進辦公室工作

編譯周芳苑／綜合10日電
曼哈頓許多公司員工已經習慣在家工作，稱不進辦公室可免舟車往返，省時省錢。(路透)
曼哈頓許多公司員工已經習慣在家工作，稱不進辦公室可免舟車往返，省時省錢。(路透)

紐約市近300位企業執行長組成的非營利會員組織調查發現，在曼哈頓工作的上班族目前僅有8%天天進辦公室上班；近八成雇主預估，在可預見未來將採遠距與辦公室上班的混合型態；重返辦公室的預期時間表不斷延後。

代表紐約市最多企業的紐約市夥伴關係(Partnership for New York City)，對160多位雇主進行調查，總裁兼執行長懷爾德(Kathryn Wylde)說，尋常工作日進辦公室的員工約占三分之一，遠低於疫情前；約28%員工天天遠距工作，高於疫情前的1%。

懷爾德說，上班族進曼哈頓工作驅動經濟，地鐵、鐵路等公交系統都依賴於這些人口；過去每天約100萬人進曼哈頓，如今僅有8萬人。

調查發現，原本在曼哈頓工作的上班族，目前僅有8%天天進辦公室上班；圖為疫情前和疫...
調查發現，原本在曼哈頓工作的上班族，目前僅有8%天天進辦公室上班；圖為疫情前和疫情期間紐約地鐵上的上班族人數對比。(Getty Images)

紐約市合作夥伴關係3月對9000多名辦公室員工進行調查，受訪者為公共安全擔憂，擔心有遊民和精神病患者。

有些員工告訴媒體FOX5電視台，不進辦公室可免舟車往返，省時又省錢。

懷爾德說，市府希望勞動節前有50%員工重返辦公室；57%受訪雇主表示將增加工作或至少在紐約市保有與過去相同的辦公室工作。

紐約市合作夥伴關係去年10月間、 新冠變種病毒Omicron首次席捲前曾調查，曼哈頓近一半上班族預計1月底前重返辦公室；2021年3月另一調查顯示，雇主預計約一半員工去年9月前重返辦公室。

恢復面對面工作的時間表一延再延；懷爾德說，員工遠距工作的期間越長，希望遠距工作的時間就越長。

越少人通勤，街上就越少人做生意，安全問題隨之增加；懷爾德有信心兩年內人們重返曼哈頓上班，在那之前對經濟構成威脅，對紐約大都會運輸署(MTA)也不利，如果人們不搭地鐵和公車，2025年將出現5億元赤字。

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