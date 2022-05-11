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法拉盛新冠陽性率23% 遠超全市平均8.23%

記者和釗宇、編譯周芳苑／綜合10日電
法拉盛新冠檢測陽性率遠超過紐約市平均，布朗士區卻名列疫情低風險區。（美聯社）
法拉盛新冠檢測陽性率遠超過紐約市平均，布朗士區卻名列疫情低風險區。（美聯社）

紐約市數據顯示，全市新冠病毐陽性比例僅8.23%，有些地區遠高於平均，其中，皇后區法拉盛和莫瑞丘(Murray Hill)在內的郵政碼11354地區陽性比例接近23%，皇后區長島市(Long Island City)和曼哈頓上西城林肯廣場(Lincoln Square)高於18%。

紐約州62個郡中，有58郡已經處於疫情中高風險區，全美則有近半高風險郡位於紐約州；不過，此前疫情嚴重的紐約市布朗士區，目前卻名列疫情低風險區，目前每10萬人的感染人數為140.18，是全市五區中唯一低於200的區.

疾病預防控制中心(CDC)數據顯示，在紐約和新澤西州，BA 2.12.1 毒株已躍居主流，每三個染疫病例中占二例(至少66.3%)；但市長亞當斯(Eric Adams)表示，目前並未進入危機。

新變種BA 2.12.1流行率續增，官員警告，下半年疫情將由該毒株主導。CDC預估，全美未來兩周可能約有5000人死亡，其中以紐約和新澤西州人數最多。

衛生官員稱，新毒株傳染性至少比BA 2強25%，但比較溫和。約翰霍普金斯大學數據顯示，全美每天有7萬6975病例，比過去一周增加30%，死亡人數增加 80%、達 587人，死亡率仍很低。

CDC說，BA 2.12.1 毒株主導全美還要一些時間，但在紐約和新澤西已成主流；正如前幾代毒株，都由東向西傳播到全美。根據 CDC，紐約市五大區除布朗士外，都被界定為染疫中度警戒區。

紐約市上周將疫情警報升至中等，五大區染疫病例超過每10萬人200 例，是亞當斯團隊調整標準以來首度超標。若超過CDC較高風險值每10萬人有10人住院、維持每10萬人有200人染疫，可能恢復室內口罩令。

紐約市過去7天滾動染疫住院人數較前四周平均值增加 7.5%，堪稱穩定，死亡率續降，至於住院人數，截至10日全州共2369人住院，但還不到1月激增期的五分之一，更較2020年4月1萬8697人少八倍。

疫情 紐約市 新澤西州

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