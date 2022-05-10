14日法拉盛春季家庭同樂日 有健康資訊和表演

法拉盛春季家庭同樂日將於周六皇后區凱辛娜走廊公園舉行。(記者鄭怡嫣／攝影)

王嘉廉社區醫療中心日前宣布，將携手帝國藍十字藍盾健保公司和紐約勵馨婦幼關懷中心，於14日(周六)下午1時至4時，在皇后區 凱辛娜走廊公園(Kissena Corridor Park)舉辦法拉盛 春季家庭同樂日(Flushing Spring Family Day)活動，為民眾提供健康與健保資訊。

現場活動包括社區服務以及醫療保險 資訊、B肝篩檢、紐約市民卡(IDNYC)的協助申請、老少咸宜的健康運動、以及親子遊戲、音樂與表演；民眾不僅能享受戶外音樂表演，了解紐約州有哪些低收費的優質醫療保險，也能與王嘉廉社區醫療中心的醫護人員、其他社區服務機構以及民選官員見面。

已確認出席此次活動的民意代表包括法拉盛市議員黃敏儀、第23選區市議員李琳達(Linda Lee)、市長移民事務辦公室主任卡斯特羅(Manuel Castro)以及皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)。

活動的合作機構包括黃敏儀、李琳達、凱茲和皇后區區長理查茲(Donovan Richards)；參與機構有亞美醫師協會、啓揚活動中心、IDNYC、市人權局、市長移民事務辦公室、市警總局、亞協服務中心以及南亞社會服務理事會(South Asian Council of Social Services)。

黃敏儀表示，鼓勵社區居民參加這次活動，不僅了解如何改善自己的健康，還能享受音樂、表演以及親子遊戲；王嘉廉社區醫療中心醫務總監余永新醫生表示，人人都應該做年度身體檢查和常規健康篩檢，例如B肝和其他疾病，法拉盛春季家庭同樂日可以讓民衆在走出家門，到社區參加活動，了解如何保持健康。