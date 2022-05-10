交通事故死亡攀升 市交通局新設機構無作為

紐約市交通死亡數字升高，但市交通局新設機構的運行缺沒有進展；圖為警方在曼哈頓調查一起死亡車禍。(美聯社)

儘管亞當斯 市長承諾解決交通死亡不斷升高的問題，市議會去年也通過了設置專門機構，以調查交通事故癥結並提出建議的決議，但市府的新設機構迄今仍未健全，行動遲緩，人員配備不齊。

由於市警局被長期指責對車禍 調查的行動不力，市議會去年春天決定，在市交通局內增設一個車禍分析與安全部門，以承擔街道安全的主要責任，對發生車禍的地點進行系統性分析，並就道路的設計瑕疵問題每季都提出建議。

一年多前提出該議案的市議員羅德里格茲(Ydanis Rodriguez)現為亞當斯政府的交通局長，但交通死亡人數卻增至近十年來的新高，交通局的新設機構幾乎沒有任何進展，只有半數員工配齊，4月30日是公布車禍調查報告和提出道路設計改進建議的最後期限，卻沒有任何動靜。市府日前在公布打擊超速駕駛的400萬元廣告宣傳活動時，亞當斯和羅德里格茲均隻字未提交通局的新設機構。

市交通局發言人表示，新設機構的年度預算為300萬元，29個職位已有15人到崗，今年第一季完成了450個調查，首份報告將很快公布。

但去年讚賞市議會通過交通局新設機構決議的人認為，亞當斯政府迷失了新設機構的最初目標，即淡化市警局在車禍調查中的作用。車禍受害人的律師瓦卡羅(Steve Vaccaro)說，交通局理應進行多角度的深度調查，而不是類似市警局的膚淺報告，但沒有證據顯示交通局在依法辦事。

街頭安全維權組織多年不斷投訴市警局，認為警方在交通事故的調查中沒有秉持公正，基本上是歸因於被撞死的行人和騎車人，而不是站在魯莽駕駛的受害方一邊，因此市議會在去年春天的決議中，還提出了警察 改革的一系列措施。

但交通局在承擔調查和發布交通事故訊息的主要責任後，迄今並無跡象顯示有任何作為，布朗士區一個16歲少女4日被卡車司機撞死，是市警局發出的訊息，尚不清楚交通局在事故調查中發揮何種作用。